Suriye'de terör örgütü DEAŞ'e büyük darbe! Çok sayıda hücre çökertildi

Suriye, cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli vilayetlerinde yürütülen geniş çaplı bir güvenlik operasyonu kapsamında terör örgütü DEAŞ’a ait hücrelerin çökertildiğini duyurdu.

TERÖR HÜCRELERİ DAĞITILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonun "kesin" istihbarat bilgilerine dayandığı, aranan kişilerin yakalandığı ve terör faaliyetleriyle bağlantılı materyal ve delillere el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, operasyonun "ülke güvenliğini ve vatandaşların emniyetini hedef alan planlarla mücadele ve terörle savaş kapsamında" gerçekleştirildiği ifade edilerek, "Birçok terör hücresi çökertildi ve çok sayıda aranan kişi gözaltına alındı" denildi.

2024 sonunda Beşar Esad’ın görevden alınmasının ardından Suriye’nin yeni yönetimi, ülke güvenliğini yeniden tesis etmeye, siyasi ve ekonomik reformları hayata geçirmeye, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgesel ile uluslararası ortaklarla iş birliğini artırmaya yönelik adımlar attı.

Yaklaşık 25 yıl boyunca ülkeyi yöneten Esad, Aralık ayında Rusya’ya kaçmış, böylece 1963’ten bu yana iktidarda olan Baas Partisi rejimi sona ermişti. Ocak ayında ise Şara başkanlığında yeni bir geçiş hükümeti kurulmuştu.