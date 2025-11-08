Bir Avrupa ülkesi daha harekete geçti! İsrail’in men edilmesi için UEFA’ya başvuru yapıldı

İrlanda Futbol Federasyonu (FAI), UEFA’ya resmi başvuru yaparak İsrail’in Avrupa futbol müsabakalarından derhal uzaklaştırılmasını istedi

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Federasyonun açıklamasına göre, Cumartesi günü yapılan oylamada karar 74 “evet”, 7 “hayır” ve 2 çekimser oyla kabul edildi.

Kararda, İsrail Futbol Federasyonu’nun UEFA tüzüğünü ihlal ettiği ve işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin Futbol Federasyonu’nun onayı olmadan maç yaptığı ifade edildi.

"IRKÇILIKLA MÜCADELE POLİTİKASI YOK"

FAI’nin karar metninde, İsrail’in etkili bir ırkçılıkla mücadele politikası yürütmemesi de ihlal gerekçeleri arasında yer aldı.

UEFA sözcüsü, konuya ilişkin yorum taleplerine cevap vermedi.

TÜRK VE NORVEÇ FEDERASYONLARININ ÇAĞRISINDAN SONRA GELDİ

İrlanda’nın kararı, Eylül ayında Türkiye ve Norveç futbol federasyonu başkanlarının, İsrail’in uluslararası müsabakalardan men edilmesi yönündeki açıklamalarının ardından geldi.

Ayrıca Birleşmiş Milletler uzmanları, FIFA ve UEFA’ya İsrail’in futboldan çıkarılması için çağrıda bulunmuştu.

BM RAPORUNA ATIF YAPILDI

Birleşmiş Milletler bünyesindeki bir araştırma komisyonu, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı "soykırım" işlediği sonucuna varmıştı.

Ayrıntılar geliyor...