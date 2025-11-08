Bilim tarihine adını yazdırmıştı! DNA’nın keşfine imza atan James Watson öldü

DNA’nın çift sarmal yapısını keşfeden bilim insanlarından Nobel Ödüllü James Dewey Watson, 97 yaşında hayatını kaybetti.

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Watson’ın uzun yıllar görev yaptığı Cold Spring Harbor Laboratuvarı’nın internet sitesinde yapılan açıklamada, ABD’li bilim insanının bir süredir enfeksiyon tedavisi gördüğü hastaneden bu hafta başında huzurevine nakledildiği ve burada hayatını kaybettiği belirtildi.

BİLİM DÜNYASINDA ÇIĞIR AÇAN KEŞİF

İngiliz bilim insanı Francis Crick ile birlikte 1953’te DNA’nın çift ya da ikili sarmal olarak bilinen yapısını keşfeden Watson’ın çalışması, modern tıp, genetik bilimi ve canlıların kalıtsal yapısının anlaşılması açısından bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

NOBEL TIP ÖDÜLÜ'NÜ KAZANDI

Watson, Yeni Zelanda kökenli İngiliz fizikçi Maurice Wilkins ve Francis Crick ile birlikte 1962 yılında Nobel Tıp Ödülü’ne layık görülmüştü.