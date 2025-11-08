Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Uçuşlarda yeni yasak! Havayolları artık o popüler cihazı bagajda istemiyor

Uçuşlarda yeni yasak! Havayolları artık o popüler cihazı bagajda istemiyor

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Uçuşlarda yeni yasak! Havayolları artık o popüler cihazı bagajda istemiyor
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Uluslararası havayolu şirketleri, güvenlik endişeleri nedeniyle yeni bir yasak kararı aldı. Artık o çok kullanılan elektronik cihazların bagaj bölümünde taşınmasına izin verilmeyecek.

Dünyanın önde gelen havayolları, yangın riski nedeniyle Apple AirPods dahil Bluetooth kulaklıkların kayıtlı bagajda taşınmasını yasakladı. 

Uçuşlarda yeni yasak! Havayolları artık o popüler cihazı bagajda istemiyor - 1. Resim

KULAKLIKLAR ARTIK SADECE EL BAGAJINDA TAŞINACAK

Tayvan merkezli EVA Air, UNI Air ve Tigerair havayolları, lityum pilli kulaklıkların artık kayıtlı bagaja konulamayacağını açıkladı.

AirPods ve benzeri kablosuz kulaklıkların, şarj kutusu içindeyken sürekli enerji akışı sağladığı ve bu nedenle kısa devre riski taşıdığı iletildi.

Şirketler, "Bluetooth kulaklıklar ve şarj kutuları yalnızca el bagajında taşınabilir" açıklaması yaptı.

YANGIN RİSKİ ALARMI

Taşınabilir şarj cihazları ve kulaklıkların pilleri, aşırı ısındığında uçak içinde yangın çıkarma riski taşıyor.

Yeni Zelanda Havacılık Otoritesi de benzer bir adım atarak, kulaklık şarj kutularını "küçük güç bankası" olarak sınıflandırdı ve tamamen yasakladı.

DİĞER ÜLKELERDE SON DURUM 

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), Bluetooth kulaklıkların kabin içinde kullanımına izin veriyor ancak bagaja yerleştirilmesini tamamen yasaklıyor.

Tayvan’da ise havayolu şirketlerinden EVA Air, UNI Air ve Tigerair, Apple AirPods dahil Bluetooth kulaklıkların artık sadece el bagajında taşınabileceğini duyurdu.

Yeni Zelanda yetkilileri ise kulaklık şarj kutularını bir tür güç bankası olarak tanımlayarak kayıtlı bagaja konulmasını yasakladı.

Kaynak: Dış Haberler

Bakırköy'de korkunç olay! İş insanını sokak ortasında darbettiFerdi Tayfur’un gerçek mirası ağızları açık bıraktı! Avukatından şaşırtan açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye’ye bir uluslararası görev daha! UNESCO Yürütme Kurulu’na üçüncü kez seçildi - DünyaTürkiye’ye bir uluslararası görev daha! Üçüncü kez seçildiİsrail’den ABD’ye gizli operasyon! ChatGPT ve kiliseler üzerinden milyon dolarlık ağ kuruldu - Dünyaİsrail’den ABD’ye gizli operasyon!Dünya basını yazdı! "Erdoğan diplomaside Batı’ya ders verdi" - Dünya"Erdoğan diplomaside Batı’ya ders verdi"Zafer Günü’nde Ermenistan’a olay gönderme! Aliyev 'şimdi hücrede Azerbaycan çayı içiyorlar' dedi - DünyaZafer Günü’nde Ermenistan’a olay gönderme!Helikopter evin üstüne çakıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaHelikopter evin üstüne çakıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı varYunanistan’dan itiraf gibi açıklama! "Türkiye çok ileride, Avrupa savunmayı unuttu" - Dünya"Türkiye çok ileride, Avrupa savunmayı unuttu"
Sonraki Haber Yükleniyor...