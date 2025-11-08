Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama! "Türkiye çok ileride, Avrupa savunmayı unuttu"

Yunanistan’dan itiraf gibi açıklama! "Türkiye çok ileride, Avrupa savunmayı unuttu"

- Güncelleme:
Komşuda bu kez gündem, Türkiye’nin savunma sanayisindeki hızlı yükselişi oldu. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Avrupa’nın yeni savunma programı SAFE’e katılımını değerlendirirken, "Türkiye bizden çok ileride. Avrupa savunmayı unuttu” dedi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Avrupa’nın yeni savunma girişimi SAFE (Security Action for Europe) programına katılımıyla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti. Daha önce Türkiye’nin katılımını tamamen reddeden Dendias, bu kez "sıkı koşullar altında" katılımın mümkün olabileceğini söyledi.

'TÜRKİYE BİZDEN ÇOK İLERİDE'

Dendias, Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarısını açıkça kabul etti:

"Türkiye öncelikle önemli yerli üretim kapasitesine, ikincisi ise milyarlar seviyesinde ihracat kapasitesine sahip olmayı başarmış durumda. Açıkçası bizim olduğumuz yerden çok daha ilerideler."

Bakan, Türkiye’nin hatalarından ders çıkarılması gerektiğini belirterek, "İlla ikinci bir Türkiye olmamız gerekmiyor, ama onların başarılarından öğrenebiliriz" şeklinde konuştu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias,
"TÜRKİYE ANCAK SIKI KOŞULLARLA DAHİL OLABİLİR"

Dendias, Türkiye’nin SAFE programına katılımının “ilkesel bir mesele” olduğunu belirterek şu soruyu gündeme taşıdı:

"Türkiye, Avrupa Birliği’nin ilkelerini ve değerlerini paylaşıyor mu ki, otomatik olarak bunların savunulmasının temelinde yer alsın?"

Ancak Yunan bakan, Ankara’nın savunma kapasitesine duyulan farkındalığı da gizlemedi.

"AVRUPA SAVUNMAYI UNUTTU"

Dendias konuşmasında Avrupa’nın savunma konusunda zayıf kaldığını da açıkça dile getirdi:

"Avrupa, ciddi bir savunma kabiliyeti oluşturmak için uzun yıllara ihtiyaç duyuyor. Avrupa savunmayı unuttu."

Dendias, Ukrayna ve Karabağ savaşlarından önemli dersler çıkarılması gerektiğini iletti.

