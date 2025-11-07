Yunan Bakan Dendias 'Türkiye’yi örnek almalıyız' dedi!

Atina’da düzenlenen 6. OT Forumu’nda konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile Savunma Bakanı Nikos Dendias, açıklamalarıyla Türkiye’yi hedef aldı.

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL AĞIRLIĞI ATİNA GÜNDEMİNDE

Gerapetrit, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve ABD’yi kapsayan 3+1 enerji formatının öneminden bahsederken, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki etkinliğini dengelemeye çalıştıklarını söyledi.

"TÜRKİYE RAKİP DEĞİL, ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR ÜLKE"

Savunma Bakanı Dendias da Türkiye’nin savunma sanayisindeki hızlı yükselişine dikkat çekerek, "Türkiye, hem iç üretim kapasitesi hem de milyarlarca dolarlık ihracat kabiliyetiyle çok önde. Biz Türkiye olmak zorunda değiliz ama onlardan ders almalı ve kendi yolumuzu çizmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gerapetrit, İsrail ve Kıbrıs’la kurulan enerji iş birliğini öne çıkarırken, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığını “göz ardı edilemeyecek bir gerçek” olduğunu yineledi. Libya konusunda ise Ankara’nın etkisini gerekçe göstererek, “Türk-Libya mutabakatı bölgede yeni bir denklem oluşturdu” ifadesini kullandı.

Atina, Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını yeniden canlandırmak isterken, Türkiye’nin sahadaki etkinliği nedeniyle sürecin ilerlemediği öne sürdü.

AVRUPA SAVUNMASINDA TÜRKİYE GERÇEĞİ

Dendias, Avrupa Birliği’nin SAFE programına da değinerek, “Biz Türkiye’yi tehdit olarak görmüyoruz. Ancak Avrupa savunması değerler bütünüdür” dedi.

"YUNANİSTAN KENDİ SAVUNMASINDA TÜRKİYE MODELİNİ İZLEMELİ"

Ülkesinin savunma sanayisini güçlendirmesi gerektiğini belirterek, “Her zaman yabancı raflara gitmek olmaz. Kendi üretimimizi hem nicelik hem nitelik olarak artırmalıyız” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Yunan Bakan Türkiye’nin Avrupa savunma yapısına katılımına ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin ancak “katı koşullar altında” ve “temel Avrupa değerlerini paylaşması halinde” bu yapının parçası olabileceğini belirtti: