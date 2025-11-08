MasterChef eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef haftanın eleme adayları...

MasterChef eleme adayları 7 Kasım Cuma akşamı netleşti. TV8 ekranlarında haftanın her günü izleyicisiyle bir araya gelen MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar eleme oyununda potaya gitmemek için bireysel mücadele verdi.

İlk etapta yarışmacılar, konuk şef Hüseyin Kankaya'nın özel tarifi 'deniz mahsülleri lazanya' yaptı. Şeflerin kararı sonucunda en başarısız tabağı hazırlayarak eleme potasına giren 7. isim belli oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de 7 Kasım Cuma akşamı yayınlanan bölümde kırmızı ve mavi takım yedinci eleme adayı olmamak için bireysel mücadele verdi. Şefler yarışmacılardan Hüseyin Şef'in özel tabağı 'deniz mahsulleri lazanya' hazırlamalarını istedi.

50 dakika süre tanınan yarışmacıları en iyi yemeği hazırlamak için yoğun çaba sarfetti. Şeflerin değerlendirmeleri ile potaya girmekten kurtulan isimler; Hakan, Mert ve Ayten oldu. Kalan diğer isimler ise turu oynamak için yeniden tezgah başına geçti.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Gecenin ve haftanın son eleme turunda bu kez şefler yarışmacılardan Badem ile farklı tabaklar hazırlamalarını istedi.

Bu turda yarışmacılara verilen süre 45 dakika oldu. Gecenin finalinde son ikiye Çağatay ve Sezer kaldı. Şeflerin kararı ile Masterchef 7. eleme adayı Sezer oldu.

Böylece bu haftanın eleme adayları, Gizem, Çağlar, Muratcan, Sümeyye, Furkan, Onur ve Sezer oldu.