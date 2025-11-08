Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MasterChef eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef haftanın eleme adayları...

MasterChef eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef haftanın eleme adayları...

MasterChef eleme potasına kim gitti? İşte MasterChef haftanın eleme adayları...
MasterChef 7. eleme adayı kim olduğu izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Türk mutfağının önemli şeflerinde biri olan Hüseyin Kankaya'nın konuk olduğu MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde, eleme adayları belli oldu.

MasterChef eleme adayları 7 Kasım Cuma akşamı netleşti. TV8 ekranlarında haftanın her günü izleyicisiyle bir araya gelen  MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar eleme oyununda potaya gitmemek için bireysel mücadele verdi.

İlk etapta yarışmacılar, konuk şef Hüseyin Kankaya'nın özel tarifi 'deniz mahsülleri lazanya' yaptı. Şeflerin kararı sonucunda en başarısız tabağı hazırlayarak eleme potasına giren 7. isim belli oldu.

MasterChef Türkiye'de 7 Kasım Cuma akşamı yayınlanan bölümde kırmızı ve mavi takım yedinci eleme adayı olmamak için bireysel mücadele verdi. Şefler yarışmacılardan Hüseyin Şef'in özel tabağı 'deniz mahsulleri lazanya' hazırlamalarını istedi.

50 dakika süre tanınan yarışmacıları en iyi yemeği hazırlamak için yoğun çaba sarfetti. Şeflerin değerlendirmeleri ile potaya girmekten kurtulan isimler; Hakan, Mert ve Ayten oldu. Kalan diğer isimler ise turu oynamak için yeniden tezgah başına geçti.

Gecenin ve haftanın son eleme turunda bu kez şefler yarışmacılardan Badem ile farklı tabaklar hazırlamalarını istedi. 

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI KİM OLDU (7 Kasım 2025 Cuma-Son eleme adayı) | MasterChef eleme potasına kim gitti, eleme adayı kim oldu, Sezer mi, Çağatay mı oldu İşte MasterChef haftanın eleme adayları

Bu turda yarışmacılara verilen süre 45 dakika oldu. Gecenin finalinde son ikiye Çağatay ve Sezer kaldı. Şeflerin kararı ile Masterchef 7. eleme adayı Sezer oldu.

Böylece bu haftanın eleme adayları, Gizem, Çağlar, Muratcan, Sümeyye, Furkan, Onur ve Sezer oldu.

