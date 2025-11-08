Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sakaryaspor - Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sakaryaspor - Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sakaryaspor - Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1.Lig'in 13.haftasında futbolseverler nefes kesen bir mücadeleye tanıklık edecek. Ligin tecrübeli ekibi Sakaryaspor, evinde ligin yeni takımlarından Serik Belediyespor'u ağırlıyor. Her iki takım için ligdeki hedeflerine ulaşma yoluda büyük önem taşıyan bu karşılaşma, arama motorlarında en çok aranan konular arasındadır

Süper Lig'in 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor, Yeni Atatürk Stadyumu'nda Serik Belediyespor'u ağıtlayacak. Heyecan dolu mücadelede, 11. sırada bulunan Tatangalar 3 puanla 8. sıraya çıkma şansını değerlendirecek.

Futbolseverler, "Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap veriyor. İşte Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı detayları...

Sakaryaspor 4 yıl sonra 2. Lig'de

SAKARYASPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynananacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maç, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Reşat O. Coşkunses'in yöneteceği mücadelede, Coşkunses'in yardımcılıklarını ise Mehmet Ali Vardar ve Çağrı Yıldırım üstlenecek.

Sakaryaspor - Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2. Resim

SAKARYASPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maç, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. 

İzmir Bölgesi hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses, maçı yönetecek. Yardımcılıklarını Mehmet Ali Vardar ve Çağrı Yıldırım yapacak, dördüncü hakem Gürkan Özbalkanlı üstlenecek. VAR koltuğunda Eren Özyemişçioğlu, AVAR’da ise Sinan Dereci görev alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

5 aydır ağrı çekiyordu… Bir saatlik operasyonda 213 taş çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler merak ediliyor - HaberlerGaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler merak ediliyorBir Yaprak Daha Düştü Bak Yine Dalından şarkı sözleri kime ait? Popüler şarkı müzikseverlerin dilinden düşmüyor - HaberlerBir Yaprak Daha Düştü Bak Yine Dalından şarkı sözleri kime ait? Popüler şarkı müzikseverlerin dilinden düşmüyorSivasspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu? - HaberlerSivasspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?Bugün hangi maçlar var? 8 Kasım 2025 maç programı belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var? 8 Kasım 2025 maç programı belli olduArka Sokaklar 727 bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak? - HaberlerArka Sokaklar 727 bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?Ali Şen'in oğlu beyin kanaması geçirmişti! Son dakika Adnan Şen'in sağlık durumu nasıl? - HaberlerAli Şen'in oğlu beyin kanaması geçirmişti! Son dakika Adnan Şen'in sağlık durumu nasıl?
Sonraki Haber Yükleniyor...