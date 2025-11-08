Sakaryaspor - Serik Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor, Yeni Atatürk Stadyumu'nda Serik Belediyespor'u ağıtlayacak. Heyecan dolu mücadelede, 11. sırada bulunan Tatangalar 3 puanla 8. sıraya çıkma şansını değerlendirecek.

Futbolseverler, "Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap veriyor. İşte Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı detayları...

SAKARYASPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynananacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maç, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Reşat O. Coşkunses'in yöneteceği mücadelede, Coşkunses'in yardımcılıklarını ise Mehmet Ali Vardar ve Çağrı Yıldırım üstlenecek.

SAKARYASPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İzmir Bölgesi hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses, maçı yönetecek. Yardımcılıklarını Mehmet Ali Vardar ve Çağrı Yıldırım yapacak, dördüncü hakem Gürkan Özbalkanlı üstlenecek. VAR koltuğunda Eren Özyemişçioğlu, AVAR’da ise Sinan Dereci görev alacak.