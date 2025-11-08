Bir Yaprak Daha Düştü Bak Yine Dalından şarkı sözleri kime ait? Popüler şarkı müzikseverlerin dilinden düşmüyor
Son zamanlarda sosyal medyada sıkça paylaşılan "Bir yaprak daha düştü bak yine dalından," sözleri, dinleyicileri derinden sarstı. Melankolik sözleri ve etkileyici yorumuyla öne çıkan şarkı, özellikle TikTok ve YouTube üzerinden popüler hale geldi. Peki, Bir Yaprak Daha Düştü Bak Yine Dalından şarkı sözleri kime ait? İşte tüm ayrıntılar...
Dijital müzik platformları başta olmak üzere sosyal medyada hızla yayılan "Bir Yaprak Daha Düştü Bak Yine Dalından" şarkısı, milyonlarca kez dinleniyor.
Sonbahar teması üzerinden durulan hüzünlü türkünün gerçek sahibinin kim olduğu ise büyük bir merak konusu haline geldi.
BİR YAPRAK DAHA DÜŞTÜ BAK YİNE DALINDAN ŞARKI SÖZLERİ KİME AİT?
"Bir Yaprak Daha Düştü Bak Yine Dalından" şarkısının orijinal bestesi Aydın Ultay'a aittir ve yeniden düzenlenmiştir. Şarkı psikodelik rock yorumu olarak yayınlanmıştır.
Aranjman ve cover çalışması The Sprit of Anatolia tarafından yazılmıştır.Tarzı Anatolian Psychedelic Rock ve prodüksiyonu da The Sprit Anatolia tarafından gerçekleşmiştir.
BİR YAPRAK DAHA DÜŞTÜ BAK YİNE DALINDAN ŞARKI SÖZLERİ
Bir yaprak daha düştü
Bak yine dalından
Bir sayfa daha kapandı
Bu ömür kitabından
Mevsimlerden sonbahar
Dışarıda yağmurlar
Akıyor durmadan sanki
Gözyaşlarım kadar
Yalvarırım yağma yağmur
Anılarım silinecek
Zaten onsuz yaşanmıyor
Bu ömür nasıl geçecek
Bir damla daha vurdu
Bak yine camıma
Sanki davet diyor
Beni anılarıma
Öksüz gibiyim şimdi
Sen yoksun diye
Ne olur yağmasaydın
Yürüseydik el ele
Yalvarırım yağma yağmur
Anılarım silinecek
Zaten onsuz yaşanmıyor
Bu ömür nasıl geçecek