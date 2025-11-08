Bir Yaprak Daha Düştü Bak Yine Dalından şarkı sözleri kime ait? Popüler şarkı müzikseverlerin dilinden düşmüyor

Dijital müzik platformları başta olmak üzere sosyal medyada hızla yayılan "Bir Yaprak Daha Düştü Bak Yine Dalından" şarkısı, milyonlarca kez dinleniyor.

Sonbahar teması üzerinden durulan hüzünlü türkünün gerçek sahibinin kim olduğu ise büyük bir merak konusu haline geldi.

BİR YAPRAK DAHA DÜŞTÜ BAK YİNE DALINDAN ŞARKI SÖZLERİ KİME AİT?

"Bir Yaprak Daha Düştü Bak Yine Dalından" şarkısının orijinal bestesi Aydın Ultay'a aittir ve yeniden düzenlenmiştir. Şarkı psikodelik rock yorumu olarak yayınlanmıştır.

Aranjman ve cover çalışması The Sprit of Anatolia tarafından yazılmıştır.Tarzı Anatolian Psychedelic Rock ve prodüksiyonu da The Sprit Anatolia tarafından gerçekleşmiştir.

BİR YAPRAK DAHA DÜŞTÜ BAK YİNE DALINDAN ŞARKI SÖZLERİ

Bir yaprak daha düştü

Bak yine dalından

Bir sayfa daha kapandı

Bu ömür kitabından

Mevsimlerden sonbahar

Dışarıda yağmurlar

Akıyor durmadan sanki

Gözyaşlarım kadar

Yalvarırım yağma yağmur

Anılarım silinecek

Zaten onsuz yaşanmıyor

Bu ömür nasıl geçecek

Bir damla daha vurdu

Bak yine camıma

Sanki davet diyor

Beni anılarıma

Öksüz gibiyim şimdi

Sen yoksun diye

Ne olur yağmasaydın

Yürüseydik el ele

Yalvarırım yağma yağmur

Anılarım silinecek

Zaten onsuz yaşanmıyor

Bu ömür nasıl geçecek