8 Kasım 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı! ŞOK'a bugün neler geliyor?
Güncelleme:
ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür indirimleri kaçırmamak için güncel aktüel kataloğunu araştırmaya başladı.
Bugün ŞOK marketten alışveriş yapacaklar hangi ürünlerin geleceğini öğrenmek istiyor. Birbirinden avantajlı ürünler raflarda yerini alırken 8 Kasım 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor.
ŞOK'A BUGÜN NELER GELİYOR?
Bugün Cırcırlı Kriko 499 TL , Araç İçi Temizleme Fırçası 5'li Set 100 TL ,2'li Kör Nokta Ayna 39,95 TL, Araç İçi Temizleme Fırçası 50 TL'den birçok ürün satışa çıkacak.
8 KASIM 2025 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
- Üçgen Reflektör Lambası 399 TL
- Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 229 TL
- Cırcırlı Kriko 499 TL
- Araç İçi Temizleme Fırçası 5'li Set 100 TL
- 2'li Kör Nokta Ayna 39,95 TL
- Araç İçi Temizleme Fırçası 50 TL
- Direksiyon Kılıfı 129 TL
- Çok Fonksiyonlu Dikiz Ayna Telefon Tutucu 119 TL
- Vantuz Telefon Tutucu 149 TL
- Dikiz Ayna Telefon Tutucu 100 TL
- Fosforlu Otopark Numaratör 39,95 TL
- Oto Bardak Tutucu 50 TL
- Cep Telefon Malzeme Filesi 39,95 TL
- Balık Yüzgeci Anten 75 TL
- Oto Karbon Koruma Bandı 100 TL
- Bel Desteği 100 TL
- 3 litre Fakir Radyatör Antifrizi 169 TL
- 500 ml Fakir Araç Kışlık Bakım Ürünleri 50 TL
- Araç İçi Hava Temizleyici 149 TL
- Araç İçi Düzenleyici 129 TL
- Araç İçi Çöp Kovası 75 TL
- Oto Cam Sileciği 59,95 TL
- Kaporta Göçük Düzeltici 50 TL
