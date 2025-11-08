Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mankenin üzerindekini alıp gitti! Rahatlığı pes dedirtti

Hatay’da mağazadaki mankenin üzerine giydirilmiş olan bin TL’lik montu kendi malıymış gibi giyip giden hırsız yakayı ele verdi. Tutuklanan şahsın hırsızlık yaptığı anlardaki rahatlığı kameralara da yansıdı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 5 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının failini yakalamak için çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin S.S. olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada çalıntı cep telefonu ve mont ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mankenin üzerindekini alıp gitti! Rahatlığı pes dedirtti - 1. Resim

MANKENDEN ÇIKARIP KENDİ MALIYMIŞ GİBİ GİYMİŞ

Şahsın ilçe merkezinde bir iş yerinde manken üzerine giydirilen bin TL değerindeki montu kendi malıymış gibi giyip gittiği anlar ve bir marketten kasiyerin telefonunu çaldığı anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın rahat tavırlarla hırsızlık yapmasıysa hayrete düşürdü.

Mankenin üzerindekini alıp gitti! Rahatlığı pes dedirtti - 2. Resim

"HİÇ PANİK YAPMIYOR"

İş yerinden çalınan montun bin TL değerinde olduğunu belirten Mehmet Kuluman, yaşananları şöyle anlattı: "Olay günü abim dükkanı bana emanet etmişti. Biz yan tarafta oturuyorduk. Şahıs gelip mankenin üzerindeki ceketi giyip gidiyor, çok rahat davranıyor, hiç panik yapmıyor. Montun yerinde olmadığını fark edince hemen polise haber verdik. Emniyet ekipleri kısa sürede yakaladı, montu da geri aldık. İskenderun Emniyet Müdürlüğü’ne ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz."

