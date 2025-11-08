Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayseri'de 'kız meselesinde' kan aktı! 1 ölü

Kayseri'de 'kız meselesinde' kan aktı! 1 ölü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre 'kız meselesi' yüzünden silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan Osman D. hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta Osman D. ile M.A.Y. arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y., Osman D.'yi tüfekle vurdu.

Kayseri'de 'kız meselesinde' kan aktı! 1 ölü - 1. Resim

1 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Osman D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Osman D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler olay sonrası kaçan şüpheli M.A.Y'yi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

