Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Meteoroloji'den 2 bölgeye sağanak uyarısı

Hafta sonu planı yapanların merakla beklediği tahminleri Meteoroloji açıkladı, "8-9 Kasım 2025 hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı belli oldu. Hafta sonu özellikle Trakya'da sağanak beklenirken, sıcaklıklar ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İşte detaylar...

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Kıyı Ege, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, hafta sonu sadece Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de aralıklarla yağış geçişleri görüleceğini ve yurdun büyük bölümünde yağış beklentisinin olmadığını belirtti.

Havanın çoğunlukla parçalı az bulutlu geçeceğini söyleyen Çelik, sıcaklıkların 4-5 gün boyunca mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini kaydetti.

Hafta ortasına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ifade eden Çelik, "Salı günü, batıdan başlayarak ülkemiz yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Eğer değişiklik olmazsa salı, çarşamba günleri sıcaklıklar mevsim normalleri civarına inecek diyebiliriz" dedi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar 20 ila 21 derece, İzmir'de ise 23 ila 24 dereceler civarında olacak.

Ankara'da hafta sonu az bulutlu bir hava beklenirken, İstanbul'da yağış beklenmediğini ancak Edirne ve Kırklareli çevrelerindeki yağışın neden olduğu bulutlu havanın İstanbul'da görüleceği belirtildi.

İzmir'de ise bugün gök gürültülü sağanak geçiş öngörülüyor. Pazar günü ise kuzey ilçelerinde kısa süreli de olsa bir yağış geçişi olacak.

MARMARA

Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 13°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE 13°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde kuzeybatısı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla, Uşak ve Kütahya çevrelerinin, öğleden sonra Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 11°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR 14°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz Toroslar Mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 15°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA 15°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 8°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Eskişehir , Aksaray ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR 6°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE 9°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

RİZE 14°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON 14°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri ile Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS -2°C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 6°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN 3°C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu