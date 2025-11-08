Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AFAD duyurdu: Sındırgı'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Sındırgı’da 3.7 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Türkiye Gazetesi
AFAD duyurdu: Sındırgı'da 3.7 büyüklüğünde deprem
10 Ağustos’tan bu yana 10 bini aşkın artçı sarsıntı kaydedilen Sındırgı’da hareketlilik sürüyor. AFAD verilerine göre Sındırgı’da saat 23.05'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD tarafından kaydedilen güncel verilere göre saat 23:05’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

10 AĞUSTOS'TAN BU YANA SALLANIYOR

AFAD ekipleri bölgedeki saha taramasını sürdürürken, Sındırgı’daki deprem aktivitesinin 10 Ağustos’taki 6.1 büyüklüğündeki ana depremden bu yana devam ettiği bildirildi.

AFAD verilerine göre 10 Ağustos’tan bu yana bölgede 10 bini aşkın artçı sarsıntı kaydedildi. Bu depremlerin bir kısmı 4.0 büyüklüğünün üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar, Sındırgı hattında süren sismik hareketliliğin bir süre daha devam edebileceği uyarısında bulundu.

UZMANLAR NE DİYOR?

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Aktif fay olmayan bir bölge ama yeraltında bir şeyler var diye Ağustos'tan bu yana hep konuşuyoruz. Yer altında bizim bilmediğimiz yüzeye henüz çıkmamış bir fay ya buradaki sıcak suların oluşturduğu bir olay. ama büyük ölçüde de gömülü bir fay nedeniyle olduğunu tahmin ettiğimiz bir deprem. İnşallah herhangi bir hasar olmaksızın atlatılmış bir depremdir diye ümit ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür ise, Sındırgı çevresinin aktif fay zonları üzerinde bulunduğuna dikkat çekerek, “Balıkesir’in güneyi, Ege graben sisteminin etkisi altında. Dolayısıyla bu tür sarsıntılar olağan, ancak yapı stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor” demişti. 

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise son bir haftada Sındırgı merkezli en az 25 küçük çaplı sarsıntı kayda geçti. Uzmanlar, vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri ve hasarlı yapılara kesinlikle girmemeleri konusunda uyarıyor.

