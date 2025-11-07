Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Başsavcı Akın Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaşmıştı! "PiyasaTurkiye" hesabının sahibi Emrah Peküs tutuklandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaşmasının ardından 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan gözaltına alınan şahsın işlemleri tamamlandı. "PiyasaTurkiye" rumuzlu sosyal medya hesabının kullanıcısı Emrah Peküs tutuklandı.

"PiyasaTurkiye" rumuzlu sosyal medya hesabının kullanıcısı Emrah Peküs tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında dün Siirt'te gözaltına alınan Emrah Peküs'ün adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Başsavcılık, Peküs'ün tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini ve sorgu işlemlerinin ardından tutuklandığını bildirdi.

SİİRT'TE YAKALANMIŞTI 

Başsavcılık dün, "PiyasaTurkiye" rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin "TMK 6" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan soruşturma başlatıldığını, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda hesabın kullanıcısının Emrah Peküs olduğunun tespit edildiği ve Peküs'ün Siirt'te yakalandığını açıklamıştı.

BAŞSAVCI VE EŞİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Şahsın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

