Romanya’dan Türkiye’ye AB desteği! Karadeniz’in kilidi Ankara’da

Türkiye'nin savunma sanayisindeki küresel etkinliği, Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor.

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyeliğinin Karadeniz bölgesinde güvenliğin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Ankara’da Dışişleri Bakanı Fidan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Toiu, Bükreş’in NATO Sanayi Forumu’na ev sahipliği yaptığını hatırlatarak Romanya’nın Türkiye ile aktif bir diyalog sürdürdüğünü belirtti.

Toiu, mevcut stratejik ortaklıklarının yanı sıra Türkiye ile işbirliğini derinleştirme ve genişletme arzularını vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN TAM ÜYELİĞİ KARADENİZ İÇİN KİLİT UNSUR"

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasındaki NATO çerçevesindeki üçlü işbirliğine dikkat çeken Toiu, bu ortaklığın NATO dışındaki alanlara da genişleyebileceğini ve diğer ülkelere örnek olabileceğini söyledi.

"TAM ÜYELİĞİ DESTEKLİYORUZ"

Toiu, "Türkiye’nin AB üyeliğini destekliyoruz. Türkiye’nin tam üyeliği, Karadeniz güvenliğinin sağlanması için kilit bir unsurdur" dedi.

Gelecek yıl Türkiye-Romanya stratejik ortaklığının 15. yılını kutlayacaklarını hatırlatan Toiu, "Bugün, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (YDSİK) Bükreş’te yapılmasına karar verdik. Toplantıya gelecek yıl ev sahipliği yapacağız. Ayrıca Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davetini de ilettim" ifadelerini kullandı.

Toiu, Türkiye’yi AB dışındaki en önemli ortak olarak nitelendirerek, yatırımlar aracılığıyla işbirliğini daha da artırmak istediklerini belirtti.

İki ülkenin ticaret hacmini ve kapsamını genişletmeyi hedeflediğini kaydeden Toiu, Romanya’nın özellikle savunma sanayisinde yabancı yatırımlar için elverişli koşullar sunduğunu söyledi.

GAZZE'Yİ GÖRÜŞTÜLER

Gazze’deki duruma da değinen Toiu, "ABD, Katar ve Mısır’la yürütülen işbirliğini görüştük. Rehinelerin serbest bırakılması çabalarına verdiği destek için Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Romanya, insani yardımların ulaştırılması ve tedaviye muhtaç çocukların bakımına desteğini sürdürecek. Adil ve sürdürülebilir bir barış için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye’nin Karadeniz güvenliğinin sağlanmasındaki rolü için teşekkür eden Toiu, "Bölgesel çabalarımız sürüyor ve iki NATO müttefiki olarak ekonomik temellerimizi güçlendirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Karadeniz’in potansiyelinden de yararlanmak istiyoruz" diye konuştu.

Toiu, Çarşamba ve Perşembe günü yapılan NATO Sanayi Forumu’nda da Karadeniz güvenliğini artırma yollarının ele alındığını belirterek, Romanya’nın ekonomik işbirliğini geliştirmeyi ve ortak yatırımlara önem verdiğini vurguladı.

Ayrıca Türkiye ile Romanya’nın zırhlı araçların ortak üretimi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. "Bu fırsat hem tedarikçiler hem de üreticiler için büyük önem taşıyor. Diğer ülkelere de örnek olacak. Bu yatırımları yakından takip ediyoruz" dedi.