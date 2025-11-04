Avrupa Birliği’nden dikkat çeken Türkiye raporu: “Aday ülke ve kilit ortak”

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 2025 Genişleme Paketi kapsamındaki "Türkiye Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

AB Komisyonunun Türkiye, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Ukrayna ve Moldova'ya ilişkin son değerlendirmelerinin yer aldığı 2025 Genişleme Paketi, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos tarafından duyuruldu.

AB Komisyonu Üyesi Marta Kos, ülke raporlarının hızla değişen jeopolitik ortam çerçevesinde okunması gerektiğinin altını çizerek, "Biz Avrupalıların, kıtamızın kontrolünü ele almak, demokratik değerlerimizi savunmak için çok daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bunu başarıyla yapmanın tek yolunun komşularla, özellikle de aday ülkelerle el ele çalışarak, ortak değerler ve ilkeler üzerine kurulu güçlü, istikrarlı, güvenli ve birleşik bir Avrupa olduğunun altını çizen Kos, Türkiye hakkında da "Türkiye, Doğu Akdeniz’de olduğu gibi Karadeniz bölgesinde de aynı stratejik çıkarlara sahip olduğumuz aday ülke ve kilit bir ortaktır. Bu bölgelerde, bölgesel bağlantısallık gündemi üzerinde birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ise tüm dünya yeni ittifaklar kurmaya çalışırken AB'nin de genişleme sürecini zorlaştıran tüm engelleri ortadan kaldırması gerektiğine işaret etti.

Bu çerçevede oybirliği hususunun yeniden ele alınması, kaldırılması ya da reforme edilmesi gerektiğini kaydeden Amor, "Çünkü gerçekten genişlemeyi hedefliyorsak ve aday ülkeler kendilerinden beklenen şartları yerine getiriyorsa, iç süreçlerimiz onların önünü tıkamamalıdır. İç süreçlerimiz, genişleme gibi gerekli ve siyasi bir hedefin önünde engel teşkil etmemelidir." vurgusunu yaptı.

Amor, Türkiye raporuna da değinerek, "Türkiye bir aday ülkedir. Bunu (AB Komisyonu Başkanı) Ursula von der Leyen'e de hatırlatmak gerekir, çünkü sürekli aday ülkelerden bahsederken Türkiye'yi unutuyor." ifadelerini kullandı.

RAPORDAKİ BAŞLIKLAR

Raporda, Türkiye’nin göç yönetimi, dış politika, ekonomi ve terörle mücadele alanlarında AB için önemli bir partner olduğu vurgulandı. Türkiye’nin 2,7 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığı, sınır güvenliğini güçlendirdiği ve AB’ye göçte azalma yaşandığı belirtildi.

Dış politikada, Türkiye’nin Karadeniz tahıl koridoru, Gazze ateşkesi ve Afrika’daki arabuluculuk girişimleriyle öne çıktığı kaydedildi. Ankara’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne bağlılığını koruduğu, Suriye’de rejim sonrası dönemde nüfuzunu artırdığı ve Kürt sorununa barışçıl çözüm arayışının bölgeye katkı sağlayabileceği ifade edildi.

Ekonomi başlığında Türkiye’nin işleyen bir piyasa ekonomisine sahip olduğu ve sıkı para politikasının enflasyonu düşürmede etkili olduğu belirtildi. Ancak yüksek genç işsizliği, düşük kadın istihdamı ekonomik zorluklar arasında sayıldı.

Raporda ayrıca Türkiye’nin kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede ilerleme kaydettiği, FATF gri listesinden çıkmasının olumlu bir gelişme olduğu hatırlatıldı.