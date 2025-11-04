AB’den Türkiye hakkında sürpriz çıkış! Üyelik kapısı yeniden mi aralanıyor?

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkilerde son dönemdeki diplomatik temasların etkisi hissediliyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye’nin Birlik için “önemli bir ortak” olduğunu belirterek, iki taraf arasındaki işbirliğinin enerji, güvenlik ve göç gibi alanlarda istikrarlı biçimde ilerlediğini söyledi.

2025 AB Genişleme Raporu kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kallas, Türkiye’nin birçok konuda AB ile yakın işbirliği yürüttüğünü ifade etti. Üyelik sürecinde "karışık bir tablo" bulunduğunu kabul eden Kallas, buna rağmen ortak çıkar alanlarında "diyalogun sürdüğüne dikkat çekti.

"Türkiye, ortak çıkarlarımızı ilgilendiren birçok konuda birlikte çalıştığımız önemli bir ortak olmaya devam ediyor.” diyen Kallas, özellikle bölgesel güvenlik, enerji ve göç alanlarında Ankara ile yürütülen işbirliğinin sürdüğünü söyledi.

"GENİŞLEME AB'Yİ DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRMELİ"

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos da 2025’in Birlik için “çok iyi bir yıl” olduğunu belirterek genişleme sürecinde kaydedilen ilerlemelere değindi.

Kos, “Genişleme AB’yi daha güçlü hale getirmeli. Bunun için hem aday ülkelerin üyeliğe hazırlanması hem de AB’nin daha geniş bir yapıya hazır hale gelmesi gerekiyor.” dedi.

"GÜRCİSTAN OLUMSUZ, ARNAVUTLUK VE UKRAYNA OLUMLU TABLODA"

Kallas, Gürcistan’ın üyelik sürecinde olumsuz bir tablo çizdiğini, buna karşın Arnavutluk, Moldova, Karadağ ve Ukrayna’nın ilerlemesinin olumlu değerlendirildiğini aktardı.