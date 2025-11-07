'PiyasaTurkiye' hesabının sahibine operasyon! TMK 6 ve gizlilik ihlali suçlaması
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
"PiyasaTurkiye" adlı X hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle "TMK 6" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatıldı. Hesabın sahibi olduğu belirlenen Emrah Peküs, Siirt’te düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "PiyasaTurkiye" rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin "TMK 6" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.
EMRAH PEKÜS GÖZALTINA ALINDI
Açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, bahse konu sosyal medya hesabının kullanıcısının Emrah Peküs olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Peküs'ün, Siirt'te yapılan çalışma neticesinde yakalandığı bilgisi verildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş