Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 'PiyasaTurkiye' hesabının sahibine operasyon! TMK 6 ve gizlilik ihlali suçlaması

'PiyasaTurkiye' hesabının sahibine operasyon! TMK 6 ve gizlilik ihlali suçlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
&#039;PiyasaTurkiye&#039; hesabının sahibine operasyon! TMK 6 ve gizlilik ihlali suçlaması
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

"PiyasaTurkiye" adlı X hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle "TMK 6" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatıldı. Hesabın sahibi olduğu belirlenen Emrah Peküs, Siirt’te düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "PiyasaTurkiye" rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin "TMK 6" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

'PiyasaTurkiye' hesabının sahibine operasyon! TMK 6 ve gizlilik ihlali suçlaması - 1. Resim

EMRAH PEKÜS GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, bahse konu sosyal medya hesabının kullanıcısının Emrah Peküs olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Peküs'ün, Siirt'te yapılan çalışma neticesinde yakalandığı bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, Çekya'da hakem kurbanı! 90+7'de skandal karar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Orijinalinden ayırt etmek zor! Sahte altını İstanbul'dan getirip Ankara'da sattılar - Gündemİstanbul'dan getirip Ankara'da sattılar'Kritik mineraller listesi' 3 yıl aradan sonra güncellendi! Gümüş listede: 10 yeni maden eklendi - Gündem'Kritik mineraller listesi' güncellendi: Gümüş listedeGürsel Tekin suç duyurusunda bulunacak! Bilgileri vermeyen banka, dilekçeyi sızdırdı - GündemBilgileri vermeyen banka, dilekçeyi sızdırdıAkın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası açtı - GündemAkın Gürlek 500 bin liralık tazminat davası açtıİstanbul'da metrobüs alev aldı! Seferler aksadı - Gündemİstanbul'da metrobüs alev aldı!Menüdeki fiyatı gören delirdi! "Bu menemen değil, servet" - Gündem"Altın tozuna batırıp mı karıştırıyorsunuz?"
Sonraki Haber Yükleniyor...