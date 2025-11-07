Gebze’de riskli bina alarmı: 11 kişi tahliye edildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın kolonlarında çatlaklar ve yapıda kayma meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede binaya daha önce ölçüm cihazı yerleştirildiği de tespit edildi.

Binada yaşayan 3 aileden oluşan toplam 11 kişi, güvenlik amacıyla akrabalarının yanına taşındı. Riskli yapının yanında bulunan 5 katlı bir bina için ise yaklaşık 2 ay önce yıkım kararı alındığı belirtildi.

Gebze’de geçtiğimiz 29 Ekim’de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı’nın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı. Yetkililer, ilçede benzer risk taşıyan yapılara karşı uyarılarını sürdürürken, vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulundu.