Gebze'de riskli bina alarmı: 11 kişi tahliye edildi

Gebze’de riskli bina alarmı: 11 kişi tahliye edildi

Gebze’de 2 katlı bir binanın kolonlarında çatlaklar ve kayma tespit edilince 11 kişi tahliye edildi. Daha önce ilçede çöken bir binada 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın kolonlarında çatlaklar ve yapıda kayma meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede binaya daha önce ölçüm cihazı yerleştirildiği de tespit edildi.

Gebze’de riskli bina alarmı: 11 kişi tahliye edildi - 1. Resim

Binada yaşayan 3 aileden oluşan toplam 11 kişi, güvenlik amacıyla akrabalarının yanına taşındı. Riskli yapının yanında bulunan 5 katlı bir bina için ise yaklaşık 2 ay önce yıkım kararı alındığı belirtildi.

Gebze’de geçtiğimiz 29 Ekim’de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı’nın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı. Yetkililer, ilçede benzer risk taşıyan yapılara karşı uyarılarını sürdürürken, vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulundu.

