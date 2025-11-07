Bakan Murat Kurum’dan kararlı mesaj: Kira ateşi sönecek, millet nefes alacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir’deki Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Töreni’nde konuştu.

“Yüzyılın Konut Projesi”yle İstanbul’a yeniden öncelik verdiklerini belirten Kurum, bu projeyle enflasyonun üzerinde seyreden fahiş kira fiyatlarının düşeceğini söyledi.

İlgili Haber Sosyal konutta yaş sınırı! Bakan Kurum şartları açıkladı

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini, 500 bin sosyal konut müjdesini İstanbul'dan vermiştik.

FAHİŞ KİRALAR DÜŞECEK

"Yüzyılın Konut Projesi"nde İstanbul'umuzu bir kez daha başımızın tacı yapıyoruz. Enflasyonun üzerinde seyreden haksız kira fiyatları düşecek. Aralık 2025’te temellerimizi atarak teslimleri 2027 yılı Mart ayında başlatacağız.

Ne dediysek yaptık, inşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz söz verirken 1 milyon 750 bin sosyal konut inşa etmiş tecrübemize güveniyoruz. Bu, birçok Avrupa ülkesinden büyük bir rakam. Bir hafta sonra, yani önümüzdeki cuma günü, Adıyaman’da 350 bininci deprem konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Bu kampanya ile enflasyonun üstünde seyreden haksız kira fiyatları düşecek. Milletimize rahat bir nefes aldıracağız. Biz vatandaşımızın mutluluğu, huzuru ve güveni için çalışıyoruz.

500 BİN KONUTUN 100 BİNİ İSTANBUL'A

500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. 15 bin kiralık sosyal konut yapacağız. Hiç ev sahibi olmamış vatandaşlarımız bu hayaline kavuşsun istiyoruz.

İstanbul'da bugüne kadar tam 924.000 yuvayı bitirdik. Şu an 132.000 bağım yapımına da olanca hızıyla devam ediyoruz kentsel dönüşüme de devam eden her iki kentsel dönüşüm projesinden birini aziz İstanbul'umuza yapıyoruz."