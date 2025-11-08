Merkez Bankası’ndan Pay Fix, İninal ve Aypara kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üç elektronik para ve ödeme kuruluşunun faaliyet izinlerini iptal etti. Karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ile Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş. artık elektronik para ve ödeme hizmeti sunamayacak.

TCMB’nin yayımladığı tebliğde, söz konusu firmaların faaliyet izinlerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde iptal edildiği belirtildi.

Kararın ardından üç şirketin ödeme ve elektronik para alanındaki tüm yetkileri sona erdi.

NE OLMUŞTU?

Mart 2025'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında el konulan üç şirket TMSF'ye devredilmişti. TMSF üç şirket için yeni yönetim kurulu ve genel müdür görevlendirmeleri yapmıştı. Soruşturma kapsamında Bankpozitif, PayFix ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklanmıştı. Şüphelilerin 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulmuş, Bankpozitif, Flash TV ve PayFix de TMSF'ye devredilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında el konulan elektronik para kuruluşu Papara'ya da kayyum atanmıştı.