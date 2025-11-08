Savunma harcamamız yüzde 2 eşiğini aştı! NATO'da bir üst lige çıktık

YEŞİM ERASLAN - Savunma sanayisinde hayata geçirdiği projelerle devler ligindeki yerini sağlamlaştıran Türkiye, bunu NATO raporuna da yansıttı.

NATO’nun yeni savunma harcaması raporunda yer alan tabloya göre, Türkiye’nin 2025 yılı savunma harcaması 37,5 milyar dolar seviyesine dayanacak. Bu rakam, 2022’de 17,2 milyar dolar, 2023’te 28,2 milyar dolardı. 2022’de savunma payı yüzde 1,36 olan Türkiye, 2023’te yüzde 1,48’e çıktı. NATO’nun tahminiyle 2024’te bu oran yüzde 2,13, 2025’te ise yüzde 2,33’e yükseliyor. Bu durum Türkiye’nin NATO’nun tarihsel “yüzde 2 kriteri” eşiğini yeniden aşan ülkeler sınıfına geçtiğini ortaya koyuyor. Böylece Türkiye NATO içindeki savunma ekonomisi ölçeğini “orta segment”ten “üst hacimli ikinci kademe güç” seviyesine taşımış durumda.

ABD'DEN SONRA TÜRKİYE GELİYOR

Personel açısından da Türkiye’nin kuvvet yapısı NATO içindeki ağırlığını ortaya koyuyor. ABD’den sonra en geniş personel havuzuna sahip ülkelerden biri konumunda olan Türkiye, 2022’de 455 bin 900 olan asker sayısını 2023’te 463 bin 700’e taşıdı. NATO tahmini 2024’te 480 bin, 2025’te yaklaşık 495 bin asker düzeyine işaret ediyor. Bu tablo, Türkiye’nin aktif güç kapasitesini hem geniş tuttuğunu hem de mali disiplin ortamında bunu sürdürebildiğini ortaya koyuyor.

İngiltere’nin asker sayısının 2022 yılında 143 bin 600 iken 2024 yılında bu sayının 138 bin 100’e düştüğü dikkat çekerken, 2022 yılında 170 bin askeri olan İtalya’nın 2025 yılında bu sayısı 171 bin 200’e çıkarmayı hedefliyor. 2022 yılında 207 bin 100 askeri bulunan Fransa’nın 2024 yılında askerî personel sayısı 204 bin 700’e düşmüş durumda.

YUNANİSTAN ÇOK GERİMİZDE

Yine, NATO verilerinde Türkiye’nin en çok kıyaslandığı ülke olan Yunanistan, 2025 için savunma harcaması yaklaşık 7,6 milyar dolar seviyesinde. Türkiye ise 37,5 milyar dolar bandına gidiyor. Atina, oran olarak yüksek harcama yapıyor olsa da ekonomik tabanı nedeniyle hacim olarak Türkiye’nin çok gerisinde.

Aktif personelde de tablo değişmiyor. Yunanistan bu noktada 110 bin seviyesinde kalırken, Türkiye’nin 2025 projeksiyonu 495 bin. Aradaki fark 4,5 kata dayanıyor. 2014’te 13,6 milyar dolar düzeyinde olan Türkiye’nin savunma harcaması 2025’te 37,5 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Böylece Türkiye NATO içindeki savunma ekonomisi ölçeğini 11 yılda “orta segment”ten “üst hacimli ikinci kademe güç” seviyesine taşınıyor.

EN FAZLA BÜTÇE ABD'DE

ABD 2025’te yaklaşık 845 milyar dolar savunma harcamasıyla ittifakın tartışmasız birinci ülkesi konumunda. Avrupa kanadında Birleşik Krallık yaklaşık 90,5 milyar dolar (GSYH’sinin yüzde 2,40’ı); Fransa 66,5 milyar dolarla (GSYH’sinin yüzde 2,03’ü); Danimarka da yaklaşık 14,3 milyar dolarla (GSYH’sinin yüzde 3,22’si) seviyesinde görünüyor. Polonya’nın ise bu oranı 4,48’e çıkarması hedefleniyor.