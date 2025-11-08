Türk komandoları Bakü sokaklarında! "Vatan bölünmez şehitler ölmez"

Azerbaycan, İkinci Karabağ Savaşı’nda kazandığı zaferin 5. yıl dönümünü kutlamak için hazırlıklara başladı.

TÜRK ASKERİNDEN "VATAN BÖLÜNMEZ, ŞEHİTLER ÖLMEZ" NİDALARI

8 Kasım Zafer Günü'nde düzenlenecek askeri geçit töreni öncesinde başkent Bakü'nün birçok noktasında harp okulu öğrencileri ile subaylar, askeri bandolar ve marşlar eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Türk askeri, Bakü sokaklarında, "Vatan bölünmez, şehitler ölmez" nidaları attı.

Bakü halkı, Şehitler Hıyabanından, İçeri Şehir’e yürüyen askeri öğrencilerin yürüyüşünü ilgiyle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de düzenlenecek törene katılmak üzere bugün Azerbaycan'a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Bakü'de düzenlenecek törene iştirak etmek üzere Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'le ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir.

İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda kritik hatları gösteren harita

İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020’de Dağlık Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için karşı saldırıya geçmiş, 44 gün süren ve 10 Kasım’da sona eren operasyonlarda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarılmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından sona ermişti.

Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha önce 10 Kasım olarak belirlenen Zafer Günü’nün tarihini Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için değiştirmişti. Aliyev’in kararıyla Zafer Günü, Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım'a çekilmişti.