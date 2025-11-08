Video çekip tehditler savurdular, camileri hedef aldılar! 2 zanlı tutuklandı

İngiliz medyasına göre, İrlanda’nın Galway kentindeki bir camiye ve göçmenlerin barındığı merkezlere saldırı planlayan aşırı sağcı bir grubun komplosunun ortaya çıkarılmasının ardından, İrlanda ve Kuzey İrlanda’da patlayıcıların bulunması üzerine iki kişi mahkemeye çıkarıldı.

CAMİYE SALDIRI PLANI ORTAYA ÇIKTI

BBC’nin haberine göre, County Down’daki Annalong kasabasından 35 yaşındaki Garrett Pollock ve County Louth’taki Drogheda kentinden 38 yaşındaki Karolis Peckauskas, sınır ötesi bir terörle mücadele operasyonu kapsamında her iki bölgede de patlayıcıların ele geçirilmesinin ardından Portlaoise Bölge Mahkemesi’nde özel bir oturumda hakim karşısına çıktı.

Pollock, Portlaoise’deki O’Moore Place’de ve County Down’daki Kilhorne Green’de patlayıcı madde bulundurmakla suçlandı.

İrlanda polisi Gardai, suçlamaların ciddiyeti, kaçma riski ve sanığın "devlet için tehdit oluşturduğuna" inandıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılanmasına itiraz etti.

Dedektif Declan O’Connor, Pollock’un evinde ele geçirilen bir cihazda dört maskeli adamın üç renkli (İrlanda bayrağı) bir bayrak önünde durduğu bir video bulunduğunu söyledi. Videoda, "İrlanda’nın ilk camisi" olan Galway Camii’ne ve göçmenlerin kaldığı uluslararası koruma merkezleri ile otellere saldırı tehdidinde bulundukları belirtildi.

"GÖZE GÖZ" TEHDİDİ

Yargıç Andrew Cody, videonun "başarılı bir terör saldırısının ardından yayınlanması planlanan bir bildiri provası" gibi göründüğünü ifade etti.

Videodaki kişilerin "göze göz" ifadelerini kullandığını ve "Galway’deki ilk caminin yıkımının sorumluluğunu üstlendiklerini" söylediğini belirten Cody, bu kayıtların Pollock’un maskeli kişiler arasında olduğuna dair polis şüphelerini güçlendirdiğini kaydetti ve tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Diğer sanık Peckauskas da patlayıcı bulundurmakla suçlandı. Mahkemede "Anlamıyorum" diyen Peckauskas’a bir tercüman atanarak gelecek hafta mahkemeye yeniden çıkmak üzere tutuklu kalması kararlaştırıldı.

İrlanda devlet televizyonu RTE, aramalarda grubun "manifestosu" olarak tanımlanan bir belgenin de bulunduğunu aktardı. Polise göre video Portlaoise’de çekildi, ancak henüz paylaşılmamıştı.