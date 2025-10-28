Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins apar topar hastaneye kaldırıldı

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, enfeksiyon teşhisiyle Dublin’de hastaneye kaldırıldı.

84 yaşındaki Filistin destekçisi İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, doktorların tavsiyesi üzerine St. James’s Hastanesi’nde geceyi geçirdiği ve antibiyotik tedavisine başlandığı açıklandı.

İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins apar topar hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

DURUMU STABİL, TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, Higgins’in sağlık durumunun “stabil” olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanının tıbbi ekibi antibiyotik tedavisine başladıktan sonra belirgin bir iyileşme gözlemledi. Başkan, tedavinin devamı için hastanede kalmayı kabul etti" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı, son olarak Eylül ayında New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda düzenlenen "Geleceğin Zirvesi"nde konuşma yapmıştı.

ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNE DEVAM EDECEK

Higgins’in tedavisinin birkaç gün daha hastanede süreceği, sağlık ekibinin durumunu yakından izlediği bildirildi.

CATHERİNE CONNOLLY İRLANDA'NIN YENİ CUMHURBAŞKANI OLDU

Geçtiğimiz günlerde İrlanda’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, bağımsız sol görüşlü aday Catherine Connolly, rakibi Heather Humphreys’i geride bırakarak ülkenin 10’uncu cumhurbaşkanı seçildi.

Seçim günü yerel saatle 07.00’de başlayan oy verme işlemi gece yarısında sona erdi. Ertesi sabah başlatılan sayımda Connolly’nin oy oranı açık farkla öne geçti ve zaferi resmen ilan edildi.

