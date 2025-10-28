Çernobil'deki köpeklerde 'mavi tüy' gizemi! Yetkililer alarma geçti

Ukrayna’daki Çernobil Nükleer felaketi sahasında yaşayan köpeklerin bazılarında görülen mavi tüyler, araştırmacıları ve gönüllüleri şaşkına çevirdi. Felaketten etkilenen hayvanlara yıllardır bakan 'Dogs of Chernobyl' (Çernobil'in Köpekleri) adlı sivil toplum kuruluşu, çevredeki birçok köpeğin renginin maviye döndüğünü gösteren bir video paylaştı.

"BİR TÜR KİMYASALA TEMAS ETMİŞ OLABİLİRLER"

Gönüllü grubun açıklamasında, "Durumun nedenini bilmiyoruz, anlamak ve kısırlaştırmak için köpekleri yakalamaya çalışıyoruz. Büyük ihtimalle bir tür kimyasala temas ettiler" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber Kazada yüzünün yarısını kaybetmişti! 3D yazıcıyla yeniden yapıldı

"GEÇEN HAFTA MAVİ DEĞİLLERDİ"

Yerel halk ise köpeklerin tüylerinin bir hafta öncesine kadar normal olduğunu söyledi. Öte yandan yetkililer, köpeklerin mavi renkte olmalarına rağmen ‘çok aktif ve sağlıklı’ olduğunu belirtti.

New York Post’un haberine göre, 2017’den bu yana faaliyet gösteren Dogs of Chernobyl ekibi, yasak bölgedeki yaklaşık 700 köpeğe her yıl yiyecek ve tıbbi bakım sağlıyor. Bu hayvanlar, 1986’daki Çernobil nükleer felaketi sırasında bölgeyi terk eden insanların geride bıraktığı evcil hayvanların torunları.

ÇERNOBİL FELAKETİ 7 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEMİŞTİ

Çernobil Nükleer Santrali’nde 1986’da meydana gelen patlamada 7 milyon kişi zarar görmüştü. Patlamada 2 bin tonluk çatı havaya uçmuş, 8 tonluk radyoaktif yakıt havaya karışmıştı. Bu, İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin Japonya’nın Hiroşima kentine attığı atom bombası sonrası havaya karışan radyoaktif miktarının yaklaşık 400 katı. Felaketten 155 bin kilometrekare bölge etkilenirken, 52 bin kilometrekare tarım arazisi yaklaşık 30 seneliğine kullanılmaz hale gelmişti.