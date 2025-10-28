ABD'de kreşte skandal olay! Beşiğe fırlatılan 3 aylık bebeğin kolu kırıldı

Korkunç olay, ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Fond du Lac kentinde bulunan Lily Pad Gündüz Bakımevi’nde yaşandı. Kreşte görevli Ashley Karschnick isimli 22 yaşındaki öğretmen yardımcısının, 13 Ekim tarihinde 3 aylık bir bebeğin beşiğe sert bir şekilde bırakılması sonucu bebeğin kolunun kırıldığı ortaya çıktı.

Olay, Milwaukee Çocuk Hastanesi’nden yapılan bir ihbar üzerine ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen dedektifler, Karschnick’in gün boyunca 'giderek daha sinirli bir hâle geldiğini' tespit etti.

Kamera kayıtlarına yansıyan olayda, kadının bebeği kollarından tutarak adeta beşiğe fırlattığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle beşik sallandı ve “güm” sesi duyuldu. Olaydan birkaç dakika sonra beşiğe dönen kadın, ağlamaya devam eden bebeği kundaklamaya çalıştı. Ancak bebeğin sol kolu normal pozisyonunu kaybetmişti ve bebek acı içinde çığlık atmayı sürdürdü.

BEBEĞİN KOLUNDA SPİRAL KIRIK TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan kontrollerde, bebeğin sol kolunda 'humerus kemiğinin orta kısmında yer değiştirmiş spiral kırık' olduğu belirlendi. Doktorlar, bu tür kırıkların genellikle çocuk istismarı vakalarında görüldüğünü bildirdi.

Karschnick, polise verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları reddederek bebeğe 'kazara çarptığını' öne sürdü. Cani öğretmen, kısa süre içinde fiziksel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

2 BİN 500 DOLAR KEFALETLE SERBEST KALDI

Mahkeme kayıtlarına göre Karschnick, 21 Ekim tarihinde çıkarıldığı mahkemede 2 bin 500 dolar kefalet ödeyerek serbest bırakıldı. Kadının, salı günü yeniden hâkim karşısına çıkacağı bildirildi.

Polis yetkilisi Nick Hahn olayın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın güvenliği ve refahı her zaman önceliğimizdir. Bu tür vakalar toplumumuzu derinden sarsıyor. Kapsamlı soruşturmalar, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda kararlıyız."

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.