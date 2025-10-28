The Godfather'ın yönetmeni Francis Ford Coppola'dan şaşırtan karar: "Fakirleştim" diyerek saatlerini satışa çıkarıyor

“The Godfather” (Baba) serisiyle tanınan Coppola, 2024'te vizyona girecek olan Megalopolis filmine kendi cebinden 120 milyon dolar yatırdı ve film dünya çapında yalnızca 14,3 milyon dolar hasılat elde etti. Bu sermayenin önemli bir kısmı, Coppola’nın iki işletmesini satmasından elde edildi.

GÖSTERİMDEN KISA SÜRE SONRA SIKINTIYA GİRDİ

Filmin gişe hasılatı sadece 14,4 milyon dolarda kalınca filmin geliri büyük hayal kırıklığına neden oldu. Coppola'ın iyimserliğini korumaya devam ederek "Filmlerinin çoğu zamanla para kazanıyor." yorumunda bulunmasına rağmen ünlü yönetmen, gösterimden birkaç ay sonra maddi olarak sıkıntıya girdiğini açıkça dile getirmeye başladı.

FİLMİN MALİYETİ 120 MİLYON DOLAR

The New York Times haberine göre büyük ölçüde kendi kendini finanse eden filmin maliyeti 120 milyon dolardan fazla oldu ve dünya çapında 14,4 milyon dolar hasılat elde etti.

İFLAS ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Milyonlarca dolar değerindeki filmin vizyona girmesinden sonraki ilk birkaç ay içinde Coppola, insanlara açıkça filmin yüzünden 'iflas' ettiğini belirtti.

Coppola ayrıca gemiyi ayakta tutmak için para biriktirmeye başlaması gerektiğini söyledi. Coppola geçimini sağlamak için çok sevdiği saatlerini açık artırmayla satmaya karar verdi. Bunların arasında kendi tasarladığı 1 milyon dolarlık bir saat de bulunuyor.

NEW YORK'TA SATIŞA ÇIKACAK

Değerli eşyaları müzayede evi Phillips aracılığıyla satışa sunulan saatin en lüksü ise ünlü saat ustası François-Paul Journe ile birlikte tasarladığı saat oldu. Milyon dolarlık eşsiz parça FP Journe FFC Prototipi olup parmakları ve başparmağı farklı saatleri göstermek için uzayıp kısalabilen siyah titanyumdan insan benzeri bir ele sahip. Saatleri 6-7 Aralık tarihlerinde New York'ta satışa sunulacak.

KOLEKSİYONDA BULUNAN SAATLER

Coppola’nın satışa çıkaracağı diğer saatler arasında; 2014’te İsviçreli saat markası F.P. Journe ile birlikte tasarladığı özel bir model, Rolex’i Swatch kadar mütevazı gösterecek kadar pahalı saatler üreten bu markayla yaptığı model FFC, iki Patek Philippe (6 ila 12 bin dolar tahmin edilen Calatrava ve 15 ila 30 bin dolar tahmin edilen World Time modelleri), bir Blancpain Minute Repeater (15 ila 30 bin dolar), bir IWC Chronograph (3 ila 6 bin dolar), bir başka F.P. Journe (120 ila 240 bin dolar) ve bir Breguet Classique (4 ila 6 bin dolar) bulunuyor.