The Godfather'ın yönetmeni Francis Ford Coppola'dan hayranlarını üzen haber: Hastaneye kaldırıldı!

Sinema dünyasının efsane ismi yönetmen Francis Ford Coppola, İtalya'nın başkenti Roma'daki Tor Vergata Polikliniği'nde tedavi altına alındı.

"BABA" VE "KIYAMET"İN YÖNETMENİ HASTANEDE

İtalyan haber ajansı ANSA'nın bildirdiğine göre, "Baba" (The Godfather) ve "Kıyamet" (Apocalypse Now) gibi klasiklerle hafızalara kazınan usta yönetmen, sabah saatlerinde hastaneye yatırıldı. Tedavi sürecine ilişkin detaylar gizliliğini korurken, hayranları yönetmenden iyi haber bekliyor.

Francis Ford Coppola

FESTİVALDE GENÇLERLE BULUŞMUŞTU

Geçtiğimiz Temmuz ayında Calabria’da düzenlenen Magna Grecia Film Festivali’ne katılan Coppola, burada son filmi Megalopolis’i tanıtmıştı. Genç izleyicilerle gerçekleştirdiği sohbette, “Gençler dünyanın felaketlere sürüklendiğini söylüyor, ancak ben insanlığın çözemeyeceği bir sorun olmadığına inanıyorum.” sözleriyle umut mesajı vermişti.

YENİ PROJESİ İÇİN MEKAN ARAYIŞINDAYDI

Yazın bir bölümünü İtalya'da geçiren Coppola, sonbaharda başlamayı planladığı yeni film projesi için uygun çekim lokasyonlarını araştırıyordu. Cannes 2024’te gösterilen ve büyük ilgi gören Megalopolis, yönetmenin 120 milyon dolarlık kişisel yatırımıyla hayata geçirilmişti. Filmin yapım süreci, 2025 Venedik Film Festivali’nde gösterilecek Megadoc belgeseliyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.