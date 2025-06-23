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Yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer'den acı haber geldi! Hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer&#039;den acı haber geldi! Hayatını kaybetti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer, hayatını kaybetti. Senarist İsmail Canbulat, Tuncer'in son dönemde önemli birkaç ameliyat geçirdiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da vefat eden ünlü isim için taziye mesajı yayımladı.

Yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer'den acı haber geldi. Tuncer, hayatını kaybetti. Ahmet Selim Tuncer, bugün öğle namazına müteakip Ünye Büyük Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Ahmet Selim Tuncer'in vefatının ardından Tuncer için sosyal medyada taziye mesajları yayımlandı.

Yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer'den acı haber! Hayatını kaybetti - 1. Resim

Senarist İsmail Canbulat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ahmet Selim Tuncer'in son dönemde önemli birkaç ameliyat geçirdiğini belirtti. İsmail Canbulat, sözlerini; "Türkiye çok önemli bir değerini, düşünürünü, değerli bir fikir adamını, Ünye'miz de has evladını kaybetti. Ünye'ye çok büyük katkıları oldu, yaptığı sinema filmi ve reklam filmleri ile basında yıllar boyunca yaptırdığı haberleri ile çok sevdiği Ünye'sini hiç bırakmadı. En son büyük fedakârlıklarla ve büyük zorluklarla yaptığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' filmiyle 'Ünye'ye karşı vazifemi tam olarak yerine getirdim artık İsmail' demişti bana" ifadeleriyle sonlandırdı.

Yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer'den acı haber! Hayatını kaybetti - 2. Resim

BAKANLIK DA TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları, paylaşımında; "Selim Tuncer ağabeyi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Çok özel biriydi Allah, rahmet eylesin. Onlarca reklam filminde çalıştık. Senaryosu eşim Ayla Hacıoğulları'na ait 'Son Akşam Yemeği'nin yapımcısıydı" değerlendirmesini yaptı.

Yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer'den acı haber! Hayatını kaybetti - 3. Resim

Kültür ve Turizm Bakanlığı, vefat eden yapımcı Ahmet Selim Tuncer için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Yapımcı Ahmet Selim Tuncer'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Türk sinemasıyla birlikte reklamcılık, yayıncılık ve kültür-sanat alanlarında değerli katkılar sunmuş, çalışmaları ve fikirleriyle saygın bir iz bırakan Tuncer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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