Yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer'den acı haber geldi! Hayatını kaybetti

Yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer'den acı haber geldi. Tuncer, hayatını kaybetti. Ahmet Selim Tuncer, bugün öğle namazına müteakip Ünye Büyük Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Ahmet Selim Tuncer'in vefatının ardından Tuncer için sosyal medyada taziye mesajları yayımlandı.

Senarist İsmail Canbulat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ahmet Selim Tuncer'in son dönemde önemli birkaç ameliyat geçirdiğini belirtti. İsmail Canbulat, sözlerini; "Türkiye çok önemli bir değerini, düşünürünü, değerli bir fikir adamını, Ünye'miz de has evladını kaybetti. Ünye'ye çok büyük katkıları oldu, yaptığı sinema filmi ve reklam filmleri ile basında yıllar boyunca yaptırdığı haberleri ile çok sevdiği Ünye'sini hiç bırakmadı. En son büyük fedakârlıklarla ve büyük zorluklarla yaptığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' filmiyle 'Ünye'ye karşı vazifemi tam olarak yerine getirdim artık İsmail' demişti bana" ifadeleriyle sonlandırdı.