İrlanda Cumhurbaşkanı Batı ülkelerine seslendi! İsrail BM’den atılsın!

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, Birleşmiş Milletler’in (BM) İsrail’i ve Tel Aviv'e silah sağlayan ülkeleri üyelikten çıkarmasını önerdi. Higgins, ülkelerin İsrail'e karşı baskı uygulaması gerektiğini vurgulayarak "bu katliamı durdurun" dedi.

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından görevlendirilen bağımsız uzmanlar ekibi de Gazze’de yaşananları "soykırım" olarak tanımladığı duyurmuştu.

Raporda, İsrail’in 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi’nde belirtilen dört ana eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.

"NETANYAHU BÜYÜK ETKEN"

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Higgins, şunları söyledi:

"Bence bu çok, çok önemli bir belge ve çalışma grubunun başkanı, daha önce Ruanda için de görev yapmıştı. Raporda, 1948 tarihli soykırım sözleşmesinde yer alan dört ana eylemin gerçekleştiği açıkça belirtiliyor. Daha da ileri giderek, soykırıma teşvikin mevcut olduğunu öne sürüyor ve soykırımı teşvik etmek ve kışkırtmak için dil kullanan yüksek mevkili kişileri özellikle belirtiyor."

Higgins, konuşmasında sivil kayıplara dikkat çekerek "dün ve bugün öldürülen tüm insanları düşündüğünüzde, bunların yarısı kadınlar ve çocuklar" ifadelerini kullandı.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, Batı ülkelerine seslendi. Higgins, İsrail’in ve Tel Aviv’e silah sağlayan devletlerin BM üyeliğinden çıkarılması gerektiğini açıkladı.

"AB, ÇOCUKLARIN ZAYIFLAMASINI SESSİZCE İZLİYOR"

Higgins, Avrupa Birliği'ne de sert eleştiriler yöneltti. "AB'nin en güçlü üyelerinden bazıları, insan eliyle yapılmış, gerçekten korkunç bir zulüm olan bu tabloyu sessizce izlemeye karar verirken, AB'nin herhangi bir anlamda yeniden bir birlik olması son derece zor" dedi.

Rapora göre Gazze’de konutların yüzde 90’ı yıkıldı, eğitim ve sağlık altyapısı yok edildi. Higgins, "Doğumu saldırıyorsunuz" diyerek yaşanan yıkımı özetledi.

"KATLİAMI DURDURUN, SİVİLLER ÖLÜYOR"

İrlanda Cumhurbaşkanı, dünya kamuoyuna İsrail’e baskı yapılması çağrısında bulunarak “Bu katliamı ve sivillerin katledilmesini durdurun” dedi.

Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırılarında yaklaşık 65.000 Filistinli öldü. Gazze Şeridi, acımasız bombardımanlarla harabeye dönerken, bölgede kıtlık ilan edildi.

BM’ye bağlı İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail Soruşturma Komisyonu da iki yıl süren araştırma sonucunda İsrail’in beş soykırım eyleminden dördünü işlediği sonucuna vardı.