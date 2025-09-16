Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İletişim Başkanı Duran'dan 'İsrail' açıklaması: Artık uluslararası toplum için mazeret kalmadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail’in Gazze’ye yönelik kara harekatını “soykırım ve savaş suçu” olarak nitelendirerek, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin, İsrail’in işlediği zulmü meşru görmeyeceğini ve hesabının sorulması için yapılan tüm girişimleri destekleyeceğini belirten Duran, Kudüs’ün tarih boyunca işgalcilere boyun eğmediğini ve Filistin’in haklı davasının yanında olunacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail’in Gazze'ye yönelik kara harekatı başlatması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"ARTIK ULUSLARARASI TOPLUM İÇİN MAZERET KALMAMIŞTIR"

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail’in Gazze’de başlattığı yeni saldırı dalgası, Netanyahu hükümetinin işlediği soykırım suçlarının kanlı bir aşamasıdır. Bu saldırılar, uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe saymakta, İsrail’in işlediği savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara yeni bir boyut eklemektedir. Binlerce Filistinlinin katledilmesine, yüz binlercesinin yerinden edilmesine yol açan bu saldırılar, insani trajediyi dayanılmaz bir noktaya taşımaktadır. Artık uluslararası toplum için mazeret kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

"BU ZULMÜN HESABININ SORULMASI İÇİN YAPILAN BÜTÜN GİRİŞİMLERİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Türkiye’nin İsrail’in Filistin’e yaptığı zulmü meşru görmeyeceğini ve hesabının sorulması için bütün girişimleri destekleyeceğini belirten Duran şunları kaydetti:

"Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere tüm sorumlu mekanizmaların derhal harekete geçmesi, ateşkesin sağlanması ve İsrail’in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası hukuk önünde hesap vermesi bir yükümlülüktür. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bu zulmü asla meşru görmeyecek, normalleşmesini kabul etmeyecek ve hesabının sorulması için yapılan bütün girişimleri destekleyeceğiz."

"NETANYAHU'NUN, KUDÜS HAKKINDA CUMHURBAŞKANIMIZA YÖNELİK SÖZLERİNİN HİÇBİR HÜKMÜ YOKTUR"

İletişim Başkanı Duran, "İşlediği savaş suçları sebebiyle uluslararası mahkemelerce yargılanan, yol açtığı insani trajedi sebebiyle insanlık vicdanında mahkûm edilen Netanyahu’nun, insanlığın ortak mirası olan kadim Kudüs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerinin hiçbir hükmü yoktur." dedi.

"KUDÜS, TARİH BOYUNCA NE HAÇLI İŞGALCİLERE NE DE EMPERYALİST GÜÇLERE BOYUN EĞMİŞTİR"

İletişim Başkanı Duran şu ifadeleri kullandı:

"Kudüs, tarih boyunca ne Haçlı işgalcilere ne de emperyalist güçlere boyun eğmiştir. Kim ki bu şehri zorla ele geçirip halkına zulmetmiş, camilerine ve kiliselerine saldırmışsa, Kudüs’ün uzun tarihinde lanetle anılan bir ayrıntı haline gelmiştir. Bu mübarek şehir, 'sadece benimdir' diyen nice ihtiraslı ve kibirli karakterlerin en büyük hezimetine sahne olmuştur. Kudüs’ün kutsiyetinin ve maneviyatının işgal politikalarıyla gölgelenmesi asla kabul edilemez. Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarına dayalı bağımsız ve tam egemen bir Filistin Devleti kurulana kadar kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmayı sürdüreceğiz."

