Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan&#039;a gidecek
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle yarın Bakü’de düzenlenecek törene katılmak için Azerbaycan’ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yarın Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

ZAFER GÜNÜ ETKİNLİĞİNE KATILACAK

Duran'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Bakü’de düzenlenecek törene iştirak etmek üzere Azerbaycan’ı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret vesilesiyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif’le ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir."

