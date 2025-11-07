Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Libya’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan ayrıca, Türkiye-Libya arasındaki iş birliğinin özellikle enerji alanında büyük önem taşıdığını belirterek, iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması için dayanışma içinde yürütülen çalışmaların süreceğini ifade etti.

Bütçe görüşmelerinde gerginlik! CHP'li Tanal'ın elektrik iddiasına "Borcunu ödeseydin" cevabı
