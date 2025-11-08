Lindhout sabıkalı çıktı! Çekya'da F.Bahçe'yi yıkan Hollandalının bu ilk vukuatı değil

EMİN ULUÇ - UEFA Avrupa Ligi’ne hakem gölgesi düştü. Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçında temsilcimizin penaltısını, VAR uyarısına rağmen vermeyen Hollandalı hakem Allard Lindhout, organizasyonun kara lekesi oldu.

SİCİLİ BOZUK HAKEM

Fenerbahçe’nin galibiyet serisini bozarak Avrupa Ligi’ndeki geleceğine darbe vuran Hollandalının geçen sezon ülkesinde de benzer hatalar yaptığı ortaya çıktı. Den Haag - Dordrecht maçında ev sahibinin elle oynadığı pozisyonda golü veren, konuk ekibin bariz penaltısını es geçen Lindhout büyük tepki görmüş, sonrasında özür dilemişti. Ama federasyonun verdiği cezadan da kaçamamıştı.

Mattheus kalemi kırdı.

Allard Lindhout’un bu sicil ve bu performansla, bu seviyede görev alması UEFA yetkililerinin de tepki çekmesine sebep oldu. Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus, “Eğer oyunda görmezse düdük çalmaz ama oyun durduğunda yine düdük çalmazsa o hakemin düdüğü elinden alınmalı. Bu açık bir penaltıydı” sözleriyle Hollandalıyı eleştirip, yetkilileri göreve çağırdı. “Hakemin kararının arkasında durmasını takdir ediyorum” diyen Viktori Plzen’in 10 numarası Tomas Ladra da “Yalan söylemeyeceğim, penaltı çalacağını düşündüm” itirafında bulundu. Ancak sonuçta olan Fenerbahçe’ye oldu.

ÖZÜR DİLEYECEK Mİ?

Bundan üç sene önce Hollanda Ligi’nde benzer bir hata yapan ve sonrasında özür dileyen Allard Lindhout, geçen sezon da hakkını yediği FC Dordrecht’ten özür dilemişti. Hollandalının bu sefer ne yapacağı merakla bekleniyor.

ÇEKLER KEYİFLİ PENALTIYI GÖRMEDİLER

Hakem katliamının yaşandığı maçta Viktoria Plzen’in Fenerbahçe ile berabere kalması Çekya’da sevinçle karşılandı. Skora odaklanan Çek medyası kendi ekibinin namağlup unvanını sürdürmesine vurgu yaparken, Fenerbahçe’nin yenen penaltısını umursamadı. Sadece Aktualne, “Hakem, Türkleri çileden çıkardı” yazma samimiyetini gösterdi.

FORMUNU BULAMADI! EN-NESYRİ YORUYOR

Jhon Duran’ın fiziksel olarak henüz hazır olmaması Domenico Tedesco’yu En-Nesyri’ye mecbur bırakıyor. Faslı golcünün formsuzluğu ise saç baş yolduruyor. En-Nesyri harcadığı pozisyonların dışında takım ritmini de bozuyor, ancak Tedesco, Duran tam kapasiteye ulaşana kadar ona mecbur.