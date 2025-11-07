Burdur’da acı olay: Ayağı kırılan kadın evinde ölü bulundu
Burdur’un Gölhisar ilçesinde yalnız yaşayan 45 yaşındaki Nurşen Çelik, yaklaşık bir aydır haber alınamamasının ardından evinde ölü bulundu. Ayağının kırılması nedeniyle bir süredir dışarı çıkamadığı öğrenilen kadının ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşanan acı olayda, yalnız yaşayan Nurşen Çelik'ten (45) yaklaşık bir aydır haber alamayan yakınları bugün evine geldi.
Kapının kilitli olması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeriye girdiklerinde Çelik'in cansız bedeniyle karşılaştı.
1 AY ÖNCE AYAĞINI KIRMIŞ
Yapılan incelemenin ardından Çelik'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Yapılacak otopsinin ardından Çelik'in ölüm nedeni netlik kazanacak. Çelik'in 1 ay önce ayağının kırıldığı ve bu sebeple evden çıkamadı öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
