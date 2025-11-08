Sivasspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?

Trendyol 1. Lig'de heyecan dolu 13. haftada Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Manisa FK'yı konuk edecek. Evi7 maçlnde 5 maçtır yenilgi görmeyen ekip, 7 maçlık yenilmezlik serisini Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak sonlandırdı.

Taner Taşkın'ın ekibi ise, tüm kulvarlarda oynadığı 6 maçtan 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. İşte Sivasspor - Manisa FK maçı detayları...

SİVASSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Manisa FK maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da oynananacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Muhammet Ali Doğan ve Murathan Çomoğlu yapacak.

SİVASSPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Manisa FK maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR - MANİSA FK MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Sivasspor - Manisa FK maçının ilk 11'ler, genellikle maç saatinden yaklaşık 1 saat önce resmi olarak açıklanmaktadır. Ancak iki takımın teknik direktörü Mehmet Altıparmak (Sivasspor) ve Taner Taşkın (Manisa FK) yönetiminde, takımların son antrenman performanslarına göre sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde tahmin ediliyor:

