Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri belli oldu

- Güncelleme:
Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri belli oldu
Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de bugün oynanacak 4 karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'larını (Video Yardımcı Hakem Asistanı) açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 12'nci hafta heyecanı devam ediyorMHK, günün karşılaşmalarında görev yapacak VAR ve AVAR hakemlerini duyurdu.

Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri belli oldu - 1. Resim

Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak Trabzonspor - Alanyaspor maçında VAR Emre Molak, AVAR Hakan Yemişken, AVAR2 ise Turgut Doman olacak.

Corendon Airlines Park'ta saat 20.00'de başlayacak Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında VAR'da Alper Çetin, AVAR'da Suat Güz, AVAR2'de Mehmet Türkmen görev alacak.

18 milyonluk araç alev aldı, iş insanı ölümden döndü! Markadan şoke eden cevap geldi
