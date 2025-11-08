Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 12'nci hafta heyecanı devam ediyor. MHK, günün karşılaşmalarında görev yapacak VAR ve AVAR hakemlerini duyurdu.

Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak Trabzonspor - Alanyaspor maçında VAR Emre Molak, AVAR Hakan Yemişken, AVAR2 ise Turgut Doman olacak.

Corendon Airlines Park'ta saat 20.00'de başlayacak Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında VAR'da Alper Çetin, AVAR'da Suat Güz, AVAR2'de Mehmet Türkmen görev alacak.