Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri belli oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de bugün oynanacak 4 karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'larını (Video Yardımcı Hakem Asistanı) açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 12'nci hafta heyecanı devam ediyor. MHK, günün karşılaşmalarında görev yapacak VAR ve AVAR hakemlerini duyurdu.
Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak Trabzonspor - Alanyaspor maçında VAR Emre Molak, AVAR Hakan Yemişken, AVAR2 ise Turgut Doman olacak.
Corendon Airlines Park'ta saat 20.00'de başlayacak Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında VAR'da Alper Çetin, AVAR'da Suat Güz, AVAR2'de Mehmet Türkmen görev alacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş