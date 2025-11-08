Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Elon Musk'tan Türk tasarımcı Doğan Ural'a övgü: "Doğan zevkli birisi" 

Kaynak: Anadolu Ajansı
Elon Musk, Türk tasarımcı Doğan Ural’ın Grok ile oluşturduğu animasyonları överek, “Doğan zevkli birisi.” dedi.

Yapay zeka şirketi xAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) ABD'li milyarder Elon Musk, Türk tasarımcı Doğan Ural'ın, yapay zeka sohbet botu Grok ile oluşturduğu animasyonlara ilişkin, "Doğan zevkli birisi." yorumunu yaptı.

Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, tasarımcı Ural'ın, Grok ile oluşturduğu animasyonlar konusunda yorumda bulundu.

Ural'ın, Grok ile oluşturduğu animasyonlarla ilgili iltifat eden Musk, "Doğan zevkli birisi." ifadesini kullandı.

