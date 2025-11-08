Elon Musk'tan Türk tasarımcı Doğan Ural'a övgü: "Doğan zevkli birisi"
Elon Musk, Türk tasarımcı Doğan Ural’ın Grok ile oluşturduğu animasyonları överek, “Doğan zevkli birisi.” dedi.
Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, tasarımcı Ural'ın, Grok ile oluşturduğu animasyonlar konusunda yorumda bulundu.
Ural'ın, Grok ile oluşturduğu animasyonlarla ilgili iltifat eden Musk, "Doğan zevkli birisi." ifadesini kullandı.
