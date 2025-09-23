Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Jhon Duran'dan haber var! Geri sayım başladı

Jhon Duran'dan haber var! Geri sayım başladı

Fenerbahçe'nin Benfica ile deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sakatlanan Jhon Duran, bir süredir takımdan uzak kalmıştı. 21 yaşındaki Kolombiyalı santrforun, takımla çalışmalara başlayacağı tarih şekillenmeye başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb maçı ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Jhon Duran, Edson Alvarez ve Mert Hakan Yandaş katılmadı.

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ

HT Spor'da yer alan habere göre; Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tedavisine devam edilen Jhon Duran'ın, 10 gün içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.

Benfica deplasmanında yaşadığı sakatlık sonrası Barcelona’da tedavi olan Fenerbahçe’nin golcüsü, Türkiye’ye koltuk değnekleriyle dönmüştü. 21 yaşındaki Kolombiyalı golcünün bu görüntüsü gündem olmuştu.

