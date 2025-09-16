Fenerbahçe'de Jhon Duran’ın sahalara döneceği tarih belli oldu! O görüntü endişeye neden olmuştu...

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşılaştığı mücadelede sakatlanan Jhon Duran'ın, sağlık durumu belli oldu.

Benfica deplasmanında yaşadığı sakatlık sonrası Barcelona’da tedavi Fenerbahçe’nin golcüsü Jhon Duran, Türkiye’ye koltuk değnekleriyle döndü.

GELECEK HAFTA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

21 yaşındaki Kolombiyalı golcünün bu görüntüsü gündem oldu ancak Trabzonspor maçını tribünden ayakta izledi. Jhon Duran’ın önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

FENER'DE SEKİZ EKSİK!

Erteleme maçında Alanya’yı konuk edecek Fenerbahçe’de çok sayıda eksik var. Yeni transferler Kerem, Nene, Ederson, Alvarez ve Asensio’nun statü gereği forma giyemeyeceği karşılaşmada, Semedo, Duran, Yiğit Efe ise sakatlık sebebiyle yer alamayacak. Sarı lacivertliler sınırlı bir kadroyla sahaya çıkacak.