Fenerbahçe, Avrupa Ligi gelir sıralamasında zirvede: Dev kazanç

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. turdan başlayan ve play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'ya elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe'nin, başlangıç geliri belli oldu.

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci tamamlayan Şampiyonlar Ligi'ne 3. turdan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord'u iki maç sonunda eleyerek play-off turuna yükseldi.

YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM ETTİ

Sarı lacivertliler, bu turda Benfica'ya elenirken Avrupa Ligi'nin 36 takımlı lig etabına direkt katılım hakkı elde etti.

GELİR SIRALAMASINDA ZİRVEDE

UEFA Avrupa Ligi lig etabında mücadele edecek 36 takımın gelirleri açıklanırken sarı lacivertliler zirvede yer aldı.

2025-2026 sezonunda turnuvaya katılım ücreti olarak 4.3 milyon avroyu kasasına koyan Fenerbahçe; Devler Ligi katılımı, UEFA değer statüsü ve Avrupa Ligi yayın hakları da hesaplandığında büyük bir gelirin sahibi oldu.

TOPLAM 16.9 MİLYON EURO

Football Meets Data adlı veri sitesine göre; Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabında mücadele edecek 36 takım arasında 16.9 milyon avro kazançla en fazla başlangıç geliri elde eden takım oldu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Dinamo Zagreb, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile eşleşti.