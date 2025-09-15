İspanyolların Arda Güler şaşkınlığı: Bir kez daha yaşandı, gündem oldu

İspanya LaLiga’da hafta sonu oynanan maçta 10 kişi kalmasına rağmen Real Sociedad’ı 2-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam eden Real Madrid'de Arda Güler, performansıyla konuşulmaya devam ediyor.

Uzun süre 10 kişi kalmasına rağmen Real Sociedad’ı deplasmanda 2-1 mağlup eden eflatun beyazlılar, Xabi Alonso yönetiminde 4’te 4 yapıp 12 puan topladı ve zirveye kuruldu.

ARDA G Ü LER PARLAMAYA DEVAM ED İ YOR

Real Madrid’de Xabi Alonso’nun göreve gelmesinin ardından bu sezon ligdeki tüm maçlarda ilk 11’de yer alan Arda Güler, performansını artırmaya devam ediyor.

Real Madrid formasıyla bu sezon LaLiga’da 4 maçta sahaya çıkan ve 2 gol atıp 1 de asist üreten Arda Güler'in,takımın Fransız yıldız KylianMbappe ile yakaladığı uyumu dikkat çekiyor.

İ SPANYOL BASINI ARDA-MBAPPE UYUMUNU İŞ LED İ

Marca’da yer alan haberde;"Mbappe ve Arda Güler arasında giderek büyüyen bilinmeyen bir bağ" başlığı kullanılırken "İkisi arasındaki her pas, her koşu, her kombinasyon, hiç durmayan bir bağı yansıtıyor. Birbirlerini konuşmadan anlıyor, birbirlerinin hareketlerini önceden tahmin ediyor gibi görünüyorlar ve bu ortaklık her maçta hissediliyor." ifadeleri yer aldı.

"MBAPPE, ARDA'NIN HER HAREKET İ N İ OKUYOR"

Haberde ayrıca, "Durdurulamaz akıcılığı ve gol atma içgüdüsüyle Mbappe, Arda'nın her alanı, her hareketi okuyabilen ve basit görünen bir pası gol fırsatına dönüştürebilen partneri oldu." denildi.

"ARDA Ş A Ş IRTICI B İ R OLGUNLUK G Ö STERD İ "

Haberde, Arda Güler’in gelişimine vurgu yapılırkentakımdaki yeni rolüne hızlı uyum sağlaması ve soğukkanlılığına şu ifadelerle dikkat çekildi.

"Arda şaşırtıcı bir olgunluk gösterdi. Kendini asistlerle sınırlamıyor: Rakip atakları organize ediyor, öngörüyor, yorumluyor ve ne zaman tempoyu artıracağını veya ne zaman topu sakince dolaştıracağını biliyor."

D Ö RDER GOL PASI

Milli yıldız, Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesinin ardından orta sahada görev almaya başlamıştı.

KylianMbappe ve Arda Güler, Real Madrid kariyerlerinde birbirlerine dörder kez gol pası verdi. Real Sociedad maçında Arda'nın golünde asisti KylianMbappe yapmıştı.