Real Madrid cephesinden flaş Arda Güler açıklaması! Tek cümlesi gündemi değiştirdi

Real Madrid'e transferiyle futbol gündemine bomba gibi düşen ancak Carlo Ancelotti tarafından forma şansı verilmeyen milli futbolcu Arda Güler, Xabi Alonso ile yıldızını adeta yeniden parlattı.

Maçlarda ilk 11'de forma giymeye başlayan Güler, son olarak Real Sociedad maçında ağları havalandırdı. Takımının galibiyetinde büyük rol oynayan Güler'in Mbappe ile uyumu ise İspanyol medyasında geniş yankı uyandırdı.

YETKİLİ İSİMDEN ARDA GÜLER SÖZLERİ

İki ismin uyumunu Cristiano Ronaldo-Mesut Özil ikilisine benzeten İspanyol basınının yanı sıra taraftarlar da Güler'in performansından oldukça memnun.

La Liga'nın 4'üncü haftasındaki Real Sociedad maçının ardından Defensa Central'e konuşan bir Real Madrid yetkilisi, milli futbolcuya değindi ve "Arda Güler'in piyasa değeri 100 milyonu aşıyor" dedi.

"XABİ ALONSO İLE BU DURUM DEĞİŞTİ"

Haberde, Ancelotti hakkında ise şu yoruma yer verildi:

"Carlo Ancelotti, her zaman Arda'nın yetenekli bir futbolcu olduğunu kabul etti fakat teknik kararlarıyla bu inancını hiçbir zaman göstermedi. Xabi Alonso ile bu durum değişti."

Bu sezon La Liga'da 4 maça çıkan Arda Güler, 2 gol ve 1 asiste imza attı.