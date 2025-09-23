Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güncelleme:
Benfica - Rio Ave maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi canlı yayın olacak belli oldu. Futbolseverler, Jose Mourinho’nun öğrencilerinin sahadaki performansını merakla bekliyor! Mourinho'nun muhtemel ilk 11'i ise maç saatine yaklaştıkça netlik kazanmaya başladı.

Benfica - Rio Ave maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi canlı yayınlanacak merakla araştırılıyor. Benfica, Portekiz Ligi’nin 6. haftasında taraftarı önünde Rio Ave’yi bu akşam konuk edecek. Jose Mourinho'nun tercih edeceği ilk 11 maç kadrosu ise heyecanla bekleniyor!

Benfica - Rio Ave maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Mourinho'nun muhtemel ilk 11'i belli oldu! - 1. Resim

BENFICA - RIO AVE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz Ligi’nin 6. haftasında oynanacak Benfica - Rio Ave maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Benfica - Rio Ave maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Mourinho'nun muhtemel ilk 11'i belli oldu! - 2. Resim

BENFICA - RIO AVE MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Mücadele bu akşam Lizbon’daki ünlü Estadio da Luz Stadyumu’nda oynanacak. Türkiye’den karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 yayınları üzerinden maçı izleyebilecek. Benfica - Rio Ave maçı şifreli platformlarda izlenebilecek.

Benfica - Rio Ave maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Mourinho'nun muhtemel ilk 11'i belli oldu! - 3. Resim

BENFICA - RIO AVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benfica ile Rio Ave arasındaki karşılaşma 23 Eylül 2025 Salı günü oynanacak. Portekiz Ligi mücadelesi, Türkiye saati ile 22.15’te başlayacak. Ev sahibi Benfica, teknik direktör Jose Mourinho ile taraftarı önünde sahaya ilk kez çıkacak.

Benfica - Rio Ave maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Mourinho'nun muhtemel ilk 11'i belli oldu! - 4. Resim

BENFICA - RIO AVE MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Rios, Ivanovic, Sudakov, Aursnes, Pavlidis

Rio Ave: Miszta, Ntoi, Panzo, Abbey, Moreira, Pohlmann, Liavas, Athanasiou, Spikic, Clayton, A. Luiz

Kaynak: Türkiye Gazetesi

