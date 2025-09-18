Jose Mourinho, Benfica'da! Anlaşma detayları ortaya çıktı: Maaşı tarihe geçecek

Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesi Azerbaycan temsilcisi Karabağ'a 3-2 mağlup olan ve Bruno Lage ile yollarını ayırma kararı alan Benfica, yeni teknik direktörünü buldu. Portekiz Ligi ekibi, 2000 yılında kulüpte görev alan ve son olarak Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho ile görüşmelere başladığını resmen duyurdu.

"KISA SÜREDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR"

Benfica'dan yapılan açıklamada, "Jose Mourinho'nun teknik direktör olarak göreve getirilmesi için görüşmeler sürmektedir ve görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanması beklenmektedir" denildi.

ANLAŞMA DETAYLARI: YILLIK 6-7 MİLYON EURO

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Mourinho, "Portekiz tarihinin en yüksek maaşlı teknik direktörü" olacak.

62 yaşındaki çalıştırıcının, Benfica ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi. Mourinho'nun yıllık 6-7 milyon euro maaş alacağı ve başarılara endeksli bonuslar kazanacağı belirtildi.

"ANLAŞMA SAĞLANDI"

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, "Jose Mourinho, Benfica'ya gidiyor! Haziran 2027'ye kadar anlaşma sağlandı. Mourinho, Benfica'nın teklifini kabul etti ve resmi adımların önümüzdeki 24 saat içinde atılması bekleniyor. Benfica teknik direktörü olarak 2 yıllık sözleşmesi hazır" mesajını paylaştı.

"HAYATIN GARİP TESADÜFÜ"

Görğşmeler için Lizbon'da olan Jose Mourinho, "Fenerbahçe'de görev yaparken seni eleyen Benfica'ya gitmek üzeresin" sözleri üzerine, "Hayatın garip bir tesadüfü" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Jose Mourinho, sarı-lacivertli ekibin başında çıktığı 62 karşılaşmada 37 galibiyet, 14 beraberlik, 11 mağlubiyet ile maç başına 2,02 puan ortalaması yakaladı.