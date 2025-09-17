Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi zafer

36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç yapıldı. Juventus'un Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ilk yarı golsüz tamamlandı.

Borussia Dortmund, 52. dakikada Karim Adeyemi ile öne geçerken Juventus, 63. dakikada A milli futbolcu Kenan Yıldız ile beraberliği sağladı.

Alman ekibi, 65. dakikada Felix Nmecha ile skoru 2-1'e getirdi ama Juventus, 67. dakikada Dusan Vlahovic ile maçta tekrar beraberliği yakaladı.

74. dakikada Yan Couto ile öne geçen Borussia Dortmund, 86. dakikada Ramy Bensebaini'nin penaltı golüyle skoru 4-2 yaptı.

Geriye düşünce ataklarını sıklaştıran İtalyan ekibi, Vlahovic ile 90+4'te ve Lloyd Kelly ile 90+6'da tabelayı değiştirerek 4-4'lük beraberliği yakaladı.

Karşılaşma, ikinci yarıda atılan 8 gol sonucunda 4-4 eşitlikle tamamlandı.

REAL MADRİD, MBAPPE'NİN 2 PENALTI GOLÜYLE KAZANDI

Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Olimpik Marsilya'yı ağırladı.

Fransız ekibi, 22. dakikada Timothy Weah'ın golüyle öne geçerken İspanya temsilcisi, 29. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltıdan kaydettiği golle ilk yarıyı 1-1 berabere kapattı.

Maçın 72. dakikasında Real Madrid oyuncusu Carvajal, rakip takımın kalecisi Geronimo Rulli'ye kafa atması sonucu direk kırmızı kartla oyundan atılarak takımını 10 kişi bıraktı.

81. dakikada Real Madrid'in kazandığı ikinci penaltıda yine topun başına geçen Mbappe, topu ağlarla buluşturarak skoru 2-1 yaptı. Fransız yıldız, Real Madrid'deki 50'inci golünü kaydetti.

Maç, 2-1 Madrid ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

KARABAĞ, BENFİCA'YI DEPLASMANDA MAĞLUP ETTİ

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Portekiz ekibi Benfica'yı deplasmanda 3-2 yenerek gecenin sürprizine imza attı.

Luz Stadı'ndaki karşılaşmada, Benfica 6. dakikada Enzo Barrenechea ve 16. dakikada Vangelis Pavlidis ile 2-0 öne geçti.

Azerbaycan temsilcisi, 30. dakikada Leandro Andrade, 48. dakikada Camilo Duran ve 86. dakikada Olexiy Kashchuk'in attığı gollerle 2-0'dan maçı çevirdi ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Karabağ, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldı

Sonuçlar:

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

PSV Eindhoven (Hollanda)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-3

Athletic Bilbao (Spain)-Arsenal (İngiltere): 0-2

Real Madrid (İspanya)-Olimpik Marsilya (Fransa): 2-1

Benfica (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan): 2-3

Juventus (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya): 4-4

Tottenham (İngiltere)-Villarreal (İspanya): 1-0