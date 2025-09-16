8 gollü Juventus - Borussia Dortmund maçında Kenan Yıldız damgası 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Juventus, sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'ndaki mücadele gol düellosuna sahne olurken ekiplerden sahadan 4-4 beraberlikle ayrıldı.

GOLLER YAĞMUR GİBİ

Ev sahibi Juventus'un gollerini 63. dakikada Kenan Yıldız, 67 ve 90+4. dakikalarda Dusan Vlahovic ve 90+6. dakikada Lloyd Kelly kaydetti.

Alman ekibi Borussia Dortmund'un gollerini ise 52. dakikada Karim Adeyemi, 65. dakikada Felix Nmecha, 74. dakikada Yan Cuto ve 86. dakikada Ramy Bensebaini penaltıdan attı.

KENAN YILDIZ'DAN AYNI TARİFE

Hafta sonunda Seria A'daki Inter derbisinde bir gol ve bir asist yapan Kenan Yıldız, Borussia Dortmund karşısında da aynı skor katkısına imza attı.

87 DAKİKA SAHADA KALDI

Juventus'ta performansıyla öne çıkan milli oyuncumuz Kenan Yıldız, 87 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne birer puanla başladı.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Villarreal deplasmanına konuk olacak. Borussia Dortmund, evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.