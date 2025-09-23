Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı nerede izlenir, şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tedesco'nun ilk 11'i açıklandı!

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı nerede izlenir, şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tedesco'nun ilk 11'i açıklandı!

- Güncelleme:
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı nerede izlenir, şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tedesco&#039;nun ilk 11&#039;i açıklandı!
Dinamo Zagreb, Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi, TRT 1, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı nerede izlenir, şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk sınavını vermeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, 24 Eylül Çarşamba akşamı Hırvatistan’ın köklü ekibi Dinamo Zagreb’e konuk olacak.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı nerede izlenir, şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak netlik kazandı. Avrupa kupalarında sahneye çıkacak olan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında taraftarlarına heyecan dolu anlar yaşatacak!

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı nerede izlenir, şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tedesco'nun ilk 11'i açıklandı! - 1. Resim

DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE İZLENİR?

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb’de bulunan Maksimir Stadyumu’nda oynanacak. Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı TRT 1'den izlenebilecek.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı nerede izlenir, şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tedesco'nun ilk 11'i açıklandı! - 2. Resim

DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı TRT 1 kanalından şifresiz şekilde naklen yayınlanacak. 

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı nerede izlenir, şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tedesco'nun ilk 11'i açıklandı! - 3. Resim

DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı şifresiz olarakTRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak, Avrupa Ligi heyecanı evlere taşınacak.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı nerede izlenir, şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tedesco'nun ilk 11'i açıklandı! - 4. Resim

DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı nerede izlenir, şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tedesco'nun ilk 11'i açıklandı! - 5. Resim

DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'nin muhtemel 11’i: Ederson, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı nerede izlenir, şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tedesco'nun ilk 11'i açıklandı! - 6. Resim

DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçınıFransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Dördüncü hakem olarak Thomas Leonard görev alacak. VAR koltuğunda Bastien Dechepy, AVAR’da Nicolas Rainville yer alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

